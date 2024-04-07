Сбой системы EIS на вступительных тестах в госгимназии произошел из-за ее перегрузки

Труммаль добавил, что после начала тестов утром 6 апреля возникли проблемы с сохранением ответов, и служба технической поддержки немедленно приступила к поиску решений этой проблемы.

„Мы приносим извинения за то, что технические неполадки причинили беспокойство учащимся, которые и без того находились в стрессовой ситуации, мы подтверждаем, что ни у одного учащегося процесс поступления [в гимназию] из-за этого не прервется. Со своей стороны, мы будем работать со школами, чтобы выяснить, как можно было избежать этой ситуации, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем“, - сказал Труммаль ERR.

Директор Пельгулиннской государственной гимназии Индрек Лиллемяги подтвердил ERR, что результаты теста, прерванного из-за сбоев в инфосистеме, не будут учитываться при поступлении, и новые тесты не планируются.

Экзаменационная информационная система (EIS) зависла в субботу во время сдачи единых тестов на поступление в государственные гимназии Таллинна и Харьюмаа, и начавшееся в 10 утра проведение тестов сначала продлили с 13:00 до 13:30, а затем вовсе остановили.

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