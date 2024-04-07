Крупнейший латвийский экспортер в Россию - дочернее предприятие эстонской компании. Иво Тахк: эти товары нам не принадлежат

Судя по статистике таможни, почти половину латвийского экспорта в Россию составляет алкоголь. Основным его поставщиком является предприятие Wellman Logistics, принадлежащее эстонской фирме Wellman OÜ. Она имеет давнюю историю в соседнем государстве, начинала свою деятельность там еще в 1990-е годы, когд стала поставлять в страну товары бренда L’Oreal. К настоящему времени предприятие стало логистической компанией, имеющей в стране большие склады. Компания получает товар, складирует его, оформляет таможенные процедуры и отправляет в Россию. Этот процесс называется реэкспортом.