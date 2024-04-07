Обнаруженное на поверхности реки Пярну радужное пятно свидетельствовало о топливном загрязнении(4)
Крупное загрязнение поверхностных вод было обнаружено на реке Пярну недалеко от порта Япси в субботу в 13:00.
Как сказала Delfi прес-секретарь Спасательного департамента Эдит Таммепылд, для предотвращения разлива загрязнения использовали специальные боны. Загрязнения обнаружили в двух местах: около причала и далее по реке по направлению нижнего течения.
„Предположительно, топливо попало в реку с одного из плавсредств , находящихся в порту Япси. Департамент окружающей среды располагает более точной информацией“, - сказала Таммепылд.
В установке бонов для ограждения загрязнения участвовали команды спасателей из Пярну и Тыстамаа.
За ситуацией на реке велось наблюдение с воздуха с помощью двух дронов. Представитель Департамента окружающей среды отдал распоряжением капитанам порта полностью ликвидировать загрязнение и утилизировать собранное загрязняющее вещество.
Работы по ликвидации загрязнения завершились в субботу в 18.20.
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