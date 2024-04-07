Обнаруженное на поверхности реки Пярну радужное пятно свидетельствовало о топливном загрязнении

Как сказала Delfi прес-секретарь Спасательного департамента Эдит Таммепылд, для предотвращения разлива загрязнения использовали специальные боны. Загрязнения обнаружили в двух местах: около причала и далее по реке по направлению нижнего течения.

„Предположительно, топливо попало в реку с одного из плавсредств , находящихся в порту Япси. Департамент окружающей среды располагает более точной информацией“, - сказала Таммепылд.

В установке бонов для ограждения загрязнения участвовали команды спасателей из Пярну и Тыстамаа.

За ситуацией на реке велось наблюдение с воздуха с помощью двух дронов. Представитель Департамента окружающей среды отдал распоряжением капитанам порта полностью ликвидировать загрязнение и утилизировать собранное загрязняющее вещество.

Работы по ликвидации загрязнения завершились в субботу в 18.20.

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