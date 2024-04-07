Средняя цена электричества на бирже снизилась вторую неделю подряд

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 5,55 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 10,8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена была такой же как в Эстонии, в Финляндии - немного ниже.

Наиболее дорогим электричество было в четверг - 8,68 цента за киловатт-час, а дешевле всего стоило в понедельник - 3,23 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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