Новости Эстонии
07.04.2024, 14:57

Средняя цена электричества на бирже снизилась вторую неделю подряд

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 4,95 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 5,55 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 10,8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена была такой же как в Эстонии, в Финляндии - немного ниже.

Наиболее дорогим электричество было в четверг - 8,68 цента за киловатт-час, а дешевле всего стоило в понедельник - 3,23 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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