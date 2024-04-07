ФОТО и ВИДЕО | Ночью в выходные в Харьюмаа произошло ДТП. Женщину доставили в больницу

Дорожно-транспортное происшествие на 2-м км Мууга садама теэ в Харьюмаа произошло в 23:53. За рулем грузового фургона Ford Econoline E150 Cargo Van был 56-летний мужчина, из-за скользкой дороги он потерял управление, вследствие чего машина перевернулась на бок и врезалась в дорожное ограждение. Находившуюся в автомобиле 51-летнюю женщину доставили в больницу.