Вызвавшую загрязнение бетонную трубу на Штромке планируют демонтировать в течение мая

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, прошлой весной ликвидировали загрязнение, находящееся под водой. „Под водой было выкопано более 250 тонн загрязненного грунта. Во время тех работ и была обнаружена старая канализационная трасса, находящаяся в прибрежном парке. Теперь выкопают бетонную трубу, находящуюся на территории парка,“ пояснила Пихлап.

„В рамках начинающихся работ будет выкопана и утилизирована 157-метровая бетонная труба. Также будет удален загрязненный грунт. Чтобы убедиться, что загрязнение полностью ликвидировано, будут взяты новые пробы грунта. Если результаты анализа земли будут чистыми, территория будет заполнена новым грунтом и приведена в порядок,“ сказала Пихлап.

Второй этап работ по ликвидации загрязнения нефтяными продуктами на Штромке начался осенью прошлого года с проведения исследования загрязнения. На основе исследования был составлен план ликвидации загрязнения, согласно которому будут выполнены работы. Второй этап работ начнется 8 апреля и закончатся в конце мая. Исследование загрязнения и план ликвидации составило предприятие Kobras OÜ. Второй этап работ по ликвидации загрязнения проводит Infragreen OÜ, надзор собственника осуществляет Infragate Eesti AS.

Проведение работ по ликвидации загрязнения финансирует город Таллинн и Центр инвестиций в окружающую среду в рамках программы окружающей среды.