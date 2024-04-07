Главный экономист Luminor: если у нас не будет достаточно зеленой электроэнергии, в Эстонию не придут новые отрасли и богатство до нас не дойдет.
Эстония поставила перед собой цель к 2030 году довести в стране долю возобновляемых источников энергии до 100 процентов. По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, эта цель недостижима. Учитывая динамику перехода на возобновляемые источники энергии, к первому году нового десятилетия Эстонию не удастся обеспечить зеленой электроэнергией местного производства.
„К сожалению, при нынешних темпах Эстония не сможет покрыть свое потребление за счет возобновляемых источников энергии к концу текущего десятилетия. Реалистичной целью на сегодняшний день представляется стопроцентное производство энергии из возобновляемых источников к 2032 году, учитывая текущие прогнозы потребления. В то же время 100-процентное производство все равно подразумевает значительную долю т. н. коричневой электроэнергии. Производством зеленой энергии нелегко управлять, а отсутствие технологий хранения энергии означает, что все равно потребуются другие генерирующие мощности“, – говорит Уускюла.
Он отметил, что если Эстония сможет принять правильные решения в области возобновляемой энергетики, то возможен позитивный сценарий – на рынок по-прежнему будет поступать много стабильной и недорогой электроэнергии, общество станет богаче, а экономика начнет расти.
Говоря о зеленом повороте, забывают о фундаментальном вопросе – как мы можем выиграть от него. Акцент делается на получения зеленого электричества во что бы то ни стало. Но при этом упускается тот факт, что мы делаем это для того, чтобы сделать наши товары и услуги конкурентоспособными и получить их больше. Речь также идет о том, чтобы иметь больше производственных мощностей для привлечения предприятий в Эстонию“, – сказал Уускюла, отметив, что в настоящее время среди стран Балтии Эстония отстает в развитии возобновляемой энергетики от Латвии и Литвы.
Уускюла пояснил, что самое важное для разработчиков возобновляемых источников энергии – это надежность инвестиций. В то же время ценовая база со стороны государства может обеспечить безопасность инвестиций и с точки зрения банков.
По мнению главного экономиста Luminor, важно, чтобы зеленый поворот происходил в сотрудничестве с промышленностью, поскольку именно промышленность будет основным потребителем зеленой электроэнергии. „Очевидно, что промышленные инвестиции пока не приходят в Эстонию, и, похоже, одной из главных причин этого является отсутствие в Эстонии предложения электроэнергии и нехватка зеленого электричества. В Эстонию могли бы прийти предприятия, потребляющие электроэнергию в тераваттных объемах, но они, очевидно, не смогут прийти до тех пор, пока не убедятся, что необходимая им электроэнергия уже есть или обязательно появится. Сегодня никто не решается планировать здесь свое производство. Важно помнить, что любой процесс регулирования занимает годы, и если государство не примет решения сейчас, то еще несколько лет пройдут быстро и без каких-либо дальнейших событий“, – отметил Уускюла.
Главный экономист отметил, что, согласно текущим государственным планам, новые производства могут появиться не только в Ида-Вирумаа, но и в окрестностях Пярну, традиционного летнего курорта. „Планируемые морские ветряные электростанции и строящаяся ветряная электростанция Sopi-Tootsi превратят Пярнумаа в центр зеленой энергетики, и компании могут быть очень заинтересованы в создании производств в районе будущего терминала Rail Baltica. В то же время не вполне ясно, насколько Пярну, как летняя столица Эстонии, стремится к статусу столицы промышленной“.
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