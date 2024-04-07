Главный экономист Luminor: если у нас не будет достаточно зеленой электроэнергии, в Эстонию не придут новые отрасли и богатство до нас не дойдет.

„К сожалению, при нынешних темпах Эстония не сможет покрыть свое потребление за счет возобновляемых источников энергии к концу текущего десятилетия. Реалистичной целью на сегодняшний день представляется стопроцентное производство энергии из возобновляемых источников к 2032 году, учитывая текущие прогнозы потребления. В то же время 100-процентное производство все равно подразумевает значительную долю т. н. коричневой электроэнергии. Производством зеленой энергии нелегко управлять, а отсутствие технологий хранения энергии означает, что все равно потребуются другие генерирующие мощности“, – говорит Уускюла.

Он отметил, что если Эстония сможет принять правильные решения в области возобновляемой энергетики, то возможен позитивный сценарий – на рынок по-прежнему будет поступать много стабильной и недорогой электроэнергии, общество станет богаче, а экономика начнет расти.

Говоря о зеленом повороте, забывают о фундаментальном вопросе – как мы можем выиграть от него. Акцент делается на получения зеленого электричества во что бы то ни стало. Но при этом упускается тот факт, что мы делаем это для того, чтобы сделать наши товары и услуги конкурентоспособными и получить их больше. Речь также идет о том, чтобы иметь больше производственных мощностей для привлечения предприятий в Эстонию“, – сказал Уускюла, отметив, что в настоящее время среди стран Балтии Эстония отстает в развитии возобновляемой энергетики от Латвии и Литвы.

Уускюла пояснил, что самое важное для разработчиков возобновляемых источников энергии – это надежность инвестиций. В то же время ценовая база со стороны государства может обеспечить безопасность инвестиций и с точки зрения банков.