ЧП и криминал
06.04.2024, 19:54

В Харьюмаа произошло масштабное отключение электроэнергии, без электричества остались 2000 человек

 
Elektriliinid
Elektriliinid
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Судя по карте распределения электроэнергии, в Харьюмаа произошло крупномасштабное отключение электроэнергии. Без электричества остаются по меньшей мере 2109 человек.

По словам представителя Elektrilevi Кристи Рейланд, возле подстанции Арукюла произошло короткое замыкание.

На карте Elektrilevi также видно, что большинство отключений электроэнергии произошло в непосредственной близости от Арукюла, а более 500 из них - в поселке Вайда.

Рейланд подтвердила, что на месте работает бригада, пытаясь как можно быстрее устранить неполадку. Электричество будет восстановлено максимум в течение часа.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии