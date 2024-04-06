06.04.2024, 19:54
В Харьюмаа произошло масштабное отключение электроэнергии, без электричества остались 2000 человек
ФОТО: | Delfi Meedia
Судя по карте распределения электроэнергии, в Харьюмаа произошло крупномасштабное отключение электроэнергии. Без электричества остаются по меньшей мере 2109 человек.
По словам представителя Elektrilevi Кристи Рейланд, возле подстанции Арукюла произошло короткое замыкание.
На карте Elektrilevi также видно, что большинство отключений электроэнергии произошло в непосредственной близости от Арукюла, а более 500 из них - в поселке Вайда.
Рейланд подтвердила, что на месте работает бригада, пытаясь как можно быстрее устранить неполадку. Электричество будет восстановлено максимум в течение часа.