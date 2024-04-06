Система EIS не выдержала совместного тестирования госгимназий Таллинна и Харьюмаа

Сдача тестов учеников государственных гимназий, начавшиеся в субботу в 10 часов утра, сопровождались техническими проблемами, а время тестирования, которое изначально должно было закончиться в 13:00, сначала было продлено на полчаса, а затем тестирование было совсем остановлено.

„Сейчас я могу сказать, что в EIS произошла техническая ошибка. Мы сразу же начали разбираться с ошибками, но могу сказать, что это произошло в течение дня“, — сказала руководитель по коммуникации Мустамяэской государственной гимназии Ийрис Вийрпалу.

По словам Вийрпалу, тестируемым была предоставлена ​​актуальная информация о происходящем, и о решениях они будут проинформированы как можно скорее.