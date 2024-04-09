Какие домашние устройства помогут позвать на помощь, если вам стало плохо?
Много лет жители Таллинна могли за счет города пользоваться услугой так называемой тревожной кнопки. Услуга была бесплатной и очень выручала многих одиноко проживающих людей, в основном пожилых, кому по состоянию здоровья порой требуется немедленное оказание помощи. Но в критической ситуации человек не всегда успевает вызвать скорую или еще кого-то. Именно для таких случаев и предусмотрена тревожная кнопка, которую теперь горожане могут использовать только за свой счет. Почему – выясняла „МК-Эстония“.
Для одиноко проживающего человека, особенно пожилого, оставаться без присмотра и помощи в стенах собственного дома может быть опасно. Если здоровье уже подводит, забота о себе может быть связана со сложностями, особенно если есть опасения, что может случиться что-то плохое – падение, обморок и т. п. В этом случае стоит подстраховаться.
В Эстонии есть разные варианты домашних приспособлений, которые могут подать сигнал тревоги, если с человеком что-то случилось. Но принцип их работы несколько отличается.
Бесплатное стало платным
Жители Таллинна в рамках услуги социального обеспечения много лет могли бесплатно пользоваться тревожной кнопкой. Это бесхитростное устройство в виде ремешка с кнопкой надевается на запястье, как часы. В критической ситуации человек может успеть нажать на кнопку и позвать на помощь.
После нажатия отвечает оператор, которому можно сообщить о проблеме. Затем оператор звонит близким подопечного и отправляет на помощь людей, которым человек доверяет. В более критической ситуации оператор вызывает скорую помощь, службу спасения или полицию.
Кроме обычной тревожной кнопки есть и кнопки с датчиками падения. При активизации датчика сигнал тревоги автоматически подается оператору, и дополнительно нажимать кнопку не требуется.
Такая услуга на платной основе доступна по всей Эстонии, но для таллиннцев она была бесплатной вплоть до осени 2022 года, когда истек срок договора между горуправой и фирмой Meditech Eesti OÜ.
После окончания договора управа Таллинна объявила новый конкурс госпоставки на оказание услуг социального присмотра, который выиграла компания Koduandur OÜ.
В ходе конкурса на предоставление услуги присмотра, конечно, важную роль играла ее цена в расчете на одного пользователя в календарный месяц. Но, кроме этого, управа предъявляла и другие требования как к оборудованию, так и к персоналу фирмы, которые должны оказывать помощь.
Непривычная и неудобная система
Однако новая услуга отличается от прежней. Теперь таллиннцам предлагают не тревожную кнопку, а датчик движения. Суть в том, что в квартире подопечного устанавливают сенсорный датчик, который отслеживает передвижения и активность человека, и в случае каких-либо „аномалий“ передает сигнал тревоги родственникам или в центр помощи. Все данные о передвижениях могут автоматически передаваться, например, на телефон доверенного лица подопечного.
Тех, кто уже привык к тревожной кнопке, кому с ней стало спокойнее жить, новость о смене типа устройства не обрадовала. В редакцию обратились несколько человек, которые считают, что замена неравноценна.
„Я уже два года использую тревожную кнопку и знаю, что в случае чего она всегда на руке. Одно нажатие, и я точно не останусь без помощи. Слава богу, нажимать пока не приходилось. А этот датчик непонятно как работает. Он же может неправильно расценить мои передвижения. И если я упаду, то как долго он будет соображать? Как он отличит, просто ли я ищу пуговицу под диваном или мне нужна помощь“, – спрашивает 70-летняя читательница.
„Может быть, я просто отдыхаю или сплю, а сенсор забьет тревогу. Поднимет на уши моих родственников. Они распереживаются, звонить мне будут. Мне кажется, это неудобная система“, – считает другой читатель.
В то же время в Таллиннской гор-управе говорят, что за последние полгода не получали жалоб на новую услугу, однако небольшое снижение числа пользователей услуги заметно.
„В феврале 2024 года датчиками движения пользовались 416 человек. Услугой „тревожная кнопка“ на момент окончания действия договора пользовались 433 человека“, – говорит ведущий специалист по поддержке социального обеспечения пожилых людей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кятлин Ууэмяэ.
По ее словам, на протяжении многих лет количество пользователей услуг социального присмотра меняется, и это происходит по разным причинам.
„Как и в случае любой другой услуги, часть клиентов принимает решение отказаться от нее, и на их место приходят новые пользователи. Если говорить о причинах отказа от услуги социального присмотра, то чаще всего это происходит, поскольку человек стал пользоваться услугой общего ухода, сменил место жительства или, что, конечно, грустно, но неизбежно случается, скончался“, – констатирует Ууэмяэ.
Комментируя замечание о том, что новая услуга может быть неудобной для людей, специалист говорит, что это – дело привычки.
„Обычно, когда человек начинает пользоваться новым технологическим решением, будь то смартфон или даже какой-либо новый кухонный прибор, могут возникать некоторые неудобства – так происходит в случае любых изменений. Однако практика показывает, что пользователи успешно к ним адаптируются, как это произошло и с датчиками движения. И „тревожная кнопка“, и датчики движения в равной степени обеспечивают безопасность человека“, – считает Ууэмяэ.
Три года ждать
Новый договор между городом и фирмой Koduandur заключен на три года. Это значит, что в этот период у пользователей нет возможности вернуть себе
привычную тревожную кнопку, можно только заказать ее за свой счет. Расценки на использование кнопки Meditech начинаются от 25 евро в месяц. У Koduandur тоже есть аналогичная услуга.
Член правления Meditech Estonia OÜ Ристо Ээльмаа отмечает, что фирма предлагала своим прежним клиентам продолжить использовать тревожную кнопку на льготных условиях. И в начале 2023 года около 25% клиентов, раньше получавших услугу бесплатно, все-таки продолжили ее использовать – несмотря на то, что теперь за нее приходится платить.
„К нам и сейчас обращаются люди, недовольные услугой, которую теперь предлагает Таллинн. Все, кто хочет пользоваться тревожной кнопкой, могут смело к нам обращаться. Услуга доступна по всей Эстонии“, – говорит Ристо Ээльмаа.
Он также отмечает, что фирма обязательно будет участвовать в новом конкурсе на поставку услуги социального присмотра, который, вероятно, может быть объявлен через три года, когда срок действующего договора истечет. Тогда, вероятно, у жителей Таллинна снова появится возможность использовать тревожную кнопку бесплатно.
„В течение многих лет у Meditech было хорошее и конструктивное сотрудничество с городом Таллинном, и клиенты были очень довольны нашей услугой. Мы знаем, что люди ждут нас, потому что мы предлагаем качественную услугу тревожной кнопки – водонепроницаемую кнопку с датчиком падения, которая не требует зарядки, а круглосуточный колл-центр и операторы – самый быстрый и простой способ позвать на помощь“, – говорит Ээльмаа.
Представитель фирмы Koduandur Тармо Пруули на вопрос, могут ли датчик движения и тревожная кнопка быть взаимозаменяемыми приспособлениями, не дает конкретного ответа. Он приводит плюсы обоих устройств и отмечает, что у жителей Таллинна, кто бесплатно использует датчик движения, есть и возможность заказать платную услугу тревожной кнопки в этой же фирме.
„Отзывы пользователей домашних датчиков были положительными. Люди довольны, что кто-то интересуется ими и связывается с ними, даже если это – только контрольный звонок. Это дает им уверенность, что их безопасность и благополучие важны, и за ними внимательно следят“, – говорит Пруули в ответ на вопрос, не будет ли датчик подавать ложные сигналы тревоги, когда человек просто отдыхает.
Время реагирования домашнего датчика, по словам Пруули, зависит от настроек устройства и потребностей конкретного нуждающегося в помощи.
Для получения услуги социального присмотра от горуправы Таллинна необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства (по электронной почте, телефону или на месте). Потребность в услуге определяет специалист отдела социального обеспечения после визита на дом.
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Как получить датчик движения?
Для получения услуги необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства (по электронной почте, телефону или на месте).
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