Какие домашние устройства помогут позвать на помощь, если вам стало плохо?

Однако новая услуга отличается от прежней. Теперь таллиннцам предлагают не тревожную кнопку, а датчик движения. Суть в том, что в квартире подопечного устанавливают сенсорный датчик, который отслеживает передвижения и активность человека, и в случае каких-либо „аномалий“ передает сигнал тревоги родственникам или в центр помощи. Все данные о передвижениях могут автоматически передаваться, например, на телефон доверенного лица подопечного.

В ходе конкурса на предоставление услуги присмотра, конечно, важную роль играла ее цена в расчете на одного пользователя в календарный месяц. Но, кроме этого, управа предъявляла и другие требования как к оборудованию, так и к персоналу фирмы, которые должны оказывать помощь.

Такая услуга на платной основе доступна по всей Эстонии, но для таллиннцев она была бесплатной вплоть до осени 2022 года, когда истек срок договора между горуправой и фирмой Meditech Eesti OÜ.

Кроме обычной тревожной кнопки есть и кнопки с датчиками падения. При активизации датчика сигнал тревоги автоматически подается оператору, и дополнительно нажимать кнопку не требуется.

После нажатия отвечает оператор, которому можно сообщить о проблеме. Затем оператор звонит близким подопечного и отправляет на помощь людей, которым человек доверяет. В более критической ситуации оператор вызывает скорую помощь, службу спасения или полицию.

Жители Таллинна в рамках услуги социального обеспечения много лет могли бесплатно пользоваться тревожной кнопкой. Это бесхитростное устройство в виде ремешка с кнопкой надевается на запястье, как часы. В критической ситуации человек может успеть нажать на кнопку и позвать на помощь.

В Эстонии есть разные варианты домашних приспособлений, которые могут подать сигнал тревоги, если с человеком что-то случилось. Но принцип их работы несколько отличается.

Для одиноко проживающего человека, особенно пожилого, оставаться без присмотра и помощи в стенах собственного дома может быть опасно. Если здоровье уже подводит, забота о себе может быть связана со сложностями, особенно если есть опасения, что может случиться что-то плохое – падение, обморок и т. п. В этом случае стоит подстраховаться.

Тех, кто уже привык к тревожной кнопке, кому с ней стало спокойнее жить, новость о смене типа устройства не обрадовала. В редакцию обратились несколько человек, которые считают, что замена неравноценна.

„Я уже два года использую тревожную кнопку и знаю, что в случае чего она всегда на руке. Одно нажатие, и я точно не останусь без помощи. Слава богу, нажимать пока не приходилось. А этот датчик непонятно как работает. Он же может неправильно расценить мои передвижения. И если я упаду, то как долго он будет соображать? Как он отличит, просто ли я ищу пуговицу под диваном или мне нужна помощь“, – спрашивает 70-летняя читательница.

„Может быть, я просто отдыхаю или сплю, а сенсор забьет тревогу. Поднимет на уши моих родственников. Они распереживаются, звонить мне будут. Мне кажется, это неудобная система“, – считает другой читатель.

В то же время в Таллиннской гор-управе говорят, что за последние полгода не получали жалоб на новую услугу, однако небольшое снижение числа пользователей услуги заметно.

„В феврале 2024 года датчиками движения пользовались 416 человек. Услугой „тревожная кнопка“ на момент окончания действия договора пользовались 433 человека“, – говорит ведущий специалист по поддержке социального обеспечения пожилых людей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кятлин Ууэмяэ.

По ее словам, на протяжении многих лет количество пользователей услуг социального присмотра меняется, и это происходит по разным причинам.

„Как и в случае любой другой услуги, часть клиентов принимает решение отказаться от нее, и на их место приходят новые пользователи. Если говорить о причинах отказа от услуги социального присмотра, то чаще всего это происходит, поскольку человек стал пользоваться услугой общего ухода, сменил место жительства или, что, конечно, грустно, но неизбежно случается, скончался“, – констатирует Ууэмяэ.

Комментируя замечание о том, что новая услуга может быть неудобной для людей, специалист говорит, что это – дело привычки.