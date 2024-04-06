Как взрывной рост цен на какао отразится на стоимости шоколада?

Как отмечает Йоозеп Лукк, уже в 2012 году эстонская программа „Очевидец“ (Pealtnägija) исследовала происхождение какао-бобов, попадающих в Эстонию. По данным Налогово-таможенного департамента, большая часть поступающего в Эстонию какао была реэкспортирована.

„Европа – абсолютная Мекка для продавцов какао (в основном из стран Западной Африки), – подтверждает Йоозеп Лукк, руководитель отдела экономического и экологического анализа Министерства регионального развития и сельского хозяйства. – Удивительно, но Эстония задает тон по потреблению какао-бобов в мире, заняв 10-е место в 2023 году с почти 4 кг на жителя, по данным Faostat. Стоимость какао на мировом рынке взлетела до самого высокого уровня почти за полвека, поэтому можно ожидать, что и цены на продукцию из какао продолжат расти“.

Согласно отчетам Международной ассоциации какао (ICCO), спрос на какао-бобы в последние годы значительно повысился. Растет интерес к шоколаду в таких странах, как Китай и Индия, устойчивый спрос на продукцию наблюдается в развитых странах – какао потребляют все больше и больше.

„В последние семь лет цена была стабильна, и данное повышение – что-то из ряда вон выходящее. Мы побили исторические рекорды по ценам за всю историю наблюдений“, – говорит Кирилл Горлач, член правления компании Panamir, одного из крупнейших поставщиков известных производителей шоколада в странах ЕС и СНГ.

Подорожание связано с рекордным ростом цен на какао-бобы. Всем известно, что какао – основной ингредиент шоколада. В конце февраля цена на какао-бобы составила почти 7 тысяч долларов за тонну на бирже Intercontinental Exchange. На сегодняшний день какао – мировой лидер по росту цен среди сельскохозяйственных товаров.

Любителей шоколада предупредили о существенном подорожании этого продукта еще около года назад. Руководители ведущих производителей шоколада Lindt & Spruengl и Hershey сообщили информационному агентству Bloomberg, что не исключают резкого роста цен – даже на фоне того, что потребителям уже и так пришлось смириться с более высокой стоимостью шоколада.

Как объясняют в компании Panamir, бобы не успевают сохнуть и правильно ферментироваться, соответственно – их не доставляют в порты. А какао-бобы, которые доставлены, не всегда обладают достаточным качеством для поставок на шоколадные фабрики.

Климатическое явление Эль-Ниньо, принесшее засуху, ежегодный ветреный период в Западной Африке, известный как Харматтан, чрезмерные дожди, ставшие причиной наводнений, – все это повлияло на урожайность многих культур в регионе. Свою роль, по словам Лийзы Ээрола, сыграли и болезни, вызванные как грибами, так и вирусами.

По словам Лийзы Ээрола, вице-президента по коммуникациям и PR компании Fazer Group & Fazer Confectionery, такого слабого урожая, как в 2023 году, не наблюдалось с 70-х годов прошлого века. Наибольшие проблемы – в двух ведущих странах-производителях какао – Гане и Кот-д’Ивуаре.

В идеальных экономических условиях растущий спрос – это хорошо, но природа – не конвейер. В прошлом году производство какао-бобов столкнулось с рядом проблем – таких, как изменение климата и болезни растений. Эти факторы сказались на урожайности какао-плантаций и привели к сокращению предложений на рынке.

„Данные Департамента статистики Эстонии за 2023 год это подтверждают, – отмечает Йоозеп Лукк. – Тенденция сохранилась, реэкспорт какао и какао-продуктов через Эстонию продолжается – 41% идет в Россию, 26% в Белоруссию и 13% в Латвию. В денежном выражении он составил 100 миллионов евро и за год вырос почти на 13% – в основном за счет Польши, куда экспортировали на 6% больше, чем раньше“.

„О том, что транзит какао через эстонские порты вырос, свидетельствовало и соглашение, подписанное Таллиннским портом и одной из крупнейших в мире логистических компаний Katoen Natie, согласно которому был подготовлен складской комплекс для какао-бобов и других продуктов на основе какао в порту Мууга“, – говорит Йоозеп Лукк.

Какао, поступающее в Эстонию из Африки, направлялось в основном в Россию, Украину и Белоруссию.

„Спрос и предложение разбалансированы. Рост цен на какао уже повлиял на стоимость шоколада, и, поскольку мировые цены остаются на рекордно высоком уровне, это, вероятно, продолжится. Однако мы не можем более подробно рассуждать о динамике цен на данный момент, тем более что развитие событий на рынке какао неясно“, – говорит Кайдо Кааре.

Кроме того, по данным компании Panamir, в феврале 2024 года основные три переработчика какао-бобов Barry Callebaut, Olam Food Ingredients (OFI) и Cargill заявили, что не принимают новые заказы на какао-масло, тем самым вызвав дефицит какао-масла и какао-порошка. Как следствие, цены на какао-порошок взлетели более чем на 1000 долларов за тонну.

По словам Кирилла Горлача, в компании рост цен прогнозировали еще летом 2022 года, и в перспективе они еще вырастут – на 10–15% от текущего уровня.

„Это примерно 30% мирового потребления, – поясняет Кирилл Горлач. – Запасов, накопленных за предыдущие периоды профита, не хватит, чтобы перекрыть этот дефицит, и наш прогноз таков: как минимум несколько шоколадных фабрик останутся без сырья в октябре-ноябре 2024 года, когда мировые запасы подойдут к концу“.

„Если в мире запасов обычно на 4–5 месяцев переработки, то в октябре 2024 года мы увидим, что мировые запасы снизятся до 2–3 месяцев“, – говорится в отчете компании.

Компания Panamir, проанализировав статистику отрасли, сообщает неутешительные данные: общий дефицит какао в Западной Африке составит в этом году около 1 миллиона тонн.

В числе других причин Кайдо Кааре, председатель правления компании Orkla Eesti, представляющей бренд Kalev, называет также спекуляции на бирже какао на фоне дефицита урожая. По его словам, они также привели к тому, что мировая рыночная цена какао-бобов достигла рекордного уровня.

„Следствие ли это политики государств-производителей, которые ввиду низких цен на протяжении последних семи лет не инвестировали в инфраструктуру какао, или стечение обстоятельств, связанных в основном с погодой, скорее всего, нам покажет следующий сезон“, – поясняют эксперты.

Кирилл Горлач скептически оценивает эту перспективу: „Это из разряда фантастики. Одну шоколадку сделать можно, но накормить так весь мир будет невозможно“.

Какао выращивают в биореакторах в контролируемых условиях. Но пройдут годы, прежде чем выращенное в лаборатории какао станет новым продуктом питания в ЕС. К тому же оно должно быть одобрено в соответствии с процессом EFSA (Европейское управление по безопасности пищевых продуктов).

Клеточное сельское хозяйство – это биотехнологическое производство, при котором, в отличие от земледелия, требуется минимальное количество земли и других природных ресурсов. Исследования в этой области ведут несколько

По словам Лийзы Ээрола, Fazer не собирается использовать заменители шоколада, но рассматривает другие способы производства – такие как выращивание какао из клеточных культур.

Некоторые производители объявили о планах по изготовлению шоколада с использованием более дешевых ингредиентов или с применением новых технологий.

Подорожание какао-бобов может спровоцировать изменения на мировом рынке шоколада. Компании-производители уже ищут альтернативные источники какао или пробуют изменить рецептуры продуктов, чтобы сократить зависимость от какао-бобов.

„Поскольку какао является одним из основных ценообразующих элементов шоколада, резкий рост цен значительно влияет на затраты на производство шоколада, которые необходимо учитывать при ценообразовании“, – резюмирует Лийза Ээрола, вице-президент Fazer Group & Fazer Confectionery.

Однако Кирилл Горлач отмечает, что покупателей стало еще больше: „В период дефицита есть недостаток в поставках. К примеру, мы открыли для себя продажи на немецкий и итальянский рынки“.

По его мнению, чтобы рынок успокоился, должна увеличиться урожайность или снизиться потребность в какао-бобах – примерно на 30%.

Шоколад для избранных

Учитывая все вышесказанное, можно ли утверждать, что шоколад вскоре перейдет в статус элитарных продуктов?

Как полагает Лийза Ээрола, такой риск есть – учитывая, что изменение климата может нанести долгосрочный ущерб производству какао, и если цены на какао не стабилизируются, то и стоимость шоколада останется высокой.

„Но высокие цены обычно привлекают больше предложений – выращивание какао может стать хорошим источником дохода для фермеров. Поэтому маловероятен сценарий, при котором шоколад станет роскошью, которую мало кто сможет себе позволить“, – рассуждает Лийза Ээрола.

В то, что на рынке будет превалировать молочный шоколад, эксперт тоже не верит, считая, что выбор всегда остается за потребителем.

„Флагманским и самым продаваемым продуктом компании Fazer долгое время был и остается молочный шоколад Karl Fazer“, – аргументирует Лийза Ээрола.

Мы сравнили стоимость плитки темного шоколада с начинкой Kalev в одной из розничных сетей Эстонии в прошлом году и в этом. На сегодняшний день этот шоколад стоит 3,19 евро за плитку весом 200 г, или 15,95 за килограмм. В марте прошлого года цена была даже немного выше – 3,39 евро. В сентябре прошлого года – 3,19 евро. Получается, что за год цена практически не изменилась.

„Технически тренд повышения цен тоже имеет пределы роста, – подчеркивает Кирилл Горлач. – Да, цена на сырье в следующей декаде может удвоиться, вопрос – какова будет накопленная инфляция за тот же период времени? Раньше можно было купить шоколадку известных брендов дешевле 1 евро за 100 граммов, и она стоила столько же и пять лет назад. Но в ближайшие десять лет я не удивлюсь, если мы увидим цену в 3–4 евро за 100 граммов молочного шоколада. Будет ли это роскошью? Я не думаю. Но однозначно группа продуктов типа сахарных конфет и печенья в глазури будет продаваться лучше, чем шоколадные плитки“.