В каких случаях в Эстонии штраф владельцу с российскими номерами не грозит?
13 сентября прошлого года Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации. Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, в течение полугода автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены из страны. 13 марта отведенные на это полгода истекли, однако в некоторых случаях штраф владельцу все же не грозит. В каких именно – выясняла „МК-Эстония“.
Напомним, осенью прошлого года разгорелись бурные дискуссии касательно того, что делать с автомобилями с регистрационными знаками РФ. Даже шла речь о том, чтобы их конфисковывать, и многие, испугавшись таких мер, поспешили свое транспортное средство из Эстонии вывезти. СМИ отмечали, что в какой-то момент из машин с российскими номерами, чьи хозяева спешили покинуть страну, на границе даже образовалась очередь.
В итоге владельцам авто с номерами РФ дали полгода на то, чтобы перерегистрировать машину в Эстонии. И с 13 марта полиция может водителей машин с флажком России на регистрационном номере по статье 203 Закона о дорожном движении штрафовать.
В связи с этим у читателей „МК-Эстонии“ возник ряд вопросов, на которые ответил майор полиции Андрес Кирсинг.
Правила и исключения
– Что грозит водителям, которые, несмотря на закон, будут продолжать ездить по дорогам Эстонии на автомобиле с российскими номерами?
– Поскольку с 13 марта передвижение на автомобилях с российскими номерными знаками по дорогам Эстонии запрещено, патрули в своей каждодневной работе будут обращать внимание на выполнение этого требования. Поскольку передвижение с такими регистрационными номерами является нарушением статьи 203 Закона о дорожном движении, водителю, игнорирующему правило, будет назначен штраф и выдано предписание при первой же возможности исправить несоответствие.
– Будут ли штрафовать, если человек докажет, что едет транзитом из одной страны ЕС в другую?
– Разумеется, если нарушения нет, то и штраф выписывать не будут. Это касается автомобилей с регистрационными знаками РФ, которые движутся транзитом из одной страны ЕС в другую. Хотелось бы отметить, что эту информацию, предоставленную водителем, патруль может и будет проверять.
– Что делать, если из-за очередей на границе или по семейным обстоятельствам человек не успел вывезти машину до 13 марта из Эстонии?
– О необходимости сменить регистрационные номера для автомобилей, прибывших из РФ, стало известно еще полгода назад – осенью 2023 года. Поэтому оправдания о семейных обстоятельствах и длинных очередях на границе не рассматриваются – как несостоятельные.
– Если машина с российскими номерами припаркована во дворе, владельцу также грозит штраф?
– Денежное наказание предусмотрено для тех владельцев автомобилей с номерами РФ, которые замечены в дорожном движении. Если автомобиль припаркован в гараже или во дворе и никуда не ездит, оснований для назначения штрафа у полиции нет.
При этом, если до сих пор владелец автомобиля с российскими регистрационными номерами не успел сменить их на эстонские, то у него есть два варианта: или сделать это при первой же возможности в Транспортном департаменте, или вывезти автомобиль в РФ. Это разрешено сделать, но следует учитывать, что пакет санкций ЕС предусматривает, что обратно в Эстонию и в Европу этот автомобиль не пропустят.
– Если патруль остановил водителя на машине с российскими номерами, а он сообщает, что как раз отправляется в Транспортный департамент за эстонскими номерами или на обязательный техосмотр, его тоже оштрафуют?
– Если водитель утверждает, что как раз едет в Транспортный департамент, чтобы получить эстонские номера, то при себе у него так или иначе должны быть соответствующие документы, которые необходимо предъявить сотруднику полиции. Мы также можем получить подтверждение этой информации от наших коллег в Транспортном департаменте. В случае попытки обмана сотрудников полиции будут применены пропорциональные меры.
Точного числа автомобилей с номерами РФ, которые находятся в Эстонии, инстанции сообщить не смогли, однако динамика последних месяцев явно указывает на снижение их количества.
Всего в 2023–2024 гг. в Транспортном департаменте Эстонии были поставлены на учет 96 автомобилей с российскими номерами, в том числе три новых. 59 из всех автомобилей были зарегистрированы в Харьюмаа.
Для сравнения: в 2022 году в Транспортном департаменте Эстонии были поставлены на учет 125 автомобилей, в т. ч. один новый. Большинство (94) автомобилей были зарегистрированы в Харьюмаа.
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