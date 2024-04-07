В каких случаях в Эстонии штраф владельцу с российскими номерами не грозит?

Напомним, осенью прошлого года разгорелись бурные дискуссии касательно того, что делать с автомобилями с регистрационными знаками РФ. Даже шла речь о том, чтобы их конфисковывать, и многие, испугавшись таких мер, поспешили свое транспортное средство из Эстонии вывезти. СМИ отмечали, что в какой-то момент из машин с российскими номерами, чьи хозяева спешили покинуть страну, на границе даже образовалась очередь.

В итоге владельцам авто с номерами РФ дали полгода на то, чтобы перерегистрировать машину в Эстонии. И с 13 марта полиция может водителей машин с флажком России на регистрационном номере по статье 203 Закона о дорожном движении штрафовать.

В связи с этим у читателей „МК-Эстонии“ возник ряд вопросов, на которые ответил майор полиции Андрес Кирсинг.

Правила и исключения

– Что грозит водителям, которые, несмотря на закон, будут продолжать ездить по дорогам Эстонии на автомобиле с российскими номерами?

– Поскольку с 13 марта передвижение на автомобилях с российскими номерными знаками по дорогам Эстонии запрещено, патрули в своей каждодневной работе будут обращать внимание на выполнение этого требования. Поскольку передвижение с такими регистрационными номерами является нарушением статьи 203 Закона о дорожном движении, водителю, игнорирующему правило, будет назначен штраф и выдано предписание при первой же возможности исправить несоответствие.

– Будут ли штрафовать, если человек докажет, что едет транзитом из одной страны ЕС в другую?

– Разумеется, если нарушения нет, то и штраф выписывать не будут. Это касается автомобилей с регистрационными знаками РФ, которые движутся транзитом из одной страны ЕС в другую. Хотелось бы отметить, что эту информацию, предоставленную водителем, патруль может и будет проверять.

– Что делать, если из-за очередей на границе или по семейным обстоятельствам человек не успел вывезти машину до 13 марта из Эстонии?