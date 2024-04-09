Как подготовиться к экзаменам и переходу на эстонский язык обучения?
14 марта, в Эстонии отмечали День родного языка. К сожалению, многие не могут еще говорить на эстонском как на родном. Ситуация осложняется и тем, что уже с этой осени начнется реформа образования: учащиеся первых и четвертых классов должны будут учиться на государственном языке. Как помочь своим детям, да и себе, поскорее выучить эстонский, узнавала „МК-Эстония“.
Изучение эстонского для детей
Близятся экзамены в основной школе и гимназии, и многие родители в спешке ищут репетиторов, которые смогли бы их чадо к ним подготовить. Да и родители детей помладше также периодически ищут для них репетиторов по эстонскому – увы, не все могут осилить даже с родителями школьную программу. А если родитель еще и не владеет в достаточной мере эстонским – пиши пропало.
Многие также волнуются, что с осени русские школы начнут постепенный переход на эстонский язык обучения. И в связи с этим у родителей много страхов.
Нагрузка репетиторов увеличилась
Основатель языковой школы Lakka Koolitus и дипломированный преподаватель эстонского языка Регина Бауэр занимается преподаванием эстонского уже около 25 лет. Начала ещё студенткой Таллиннского университета, затем работала в школе, в частных вузах и на курсах. Открыла свою школу 5 лет назад после того, как поняла, что ей нужно отдельное помещение, где всё обустроено максимально комфортно.
Она отмечает: „Чем раньше человек начинает учить тот или иной язык, тем проще ему его выучить. И если подходить с чисто практической стороны, чем больше языков человек знает, тем он более востребован на рынке труда“.
По словам специалиста, желающих учить эстонский язык всегда было много, но с объявлением перехода на эстоноязычное обучение их количество, безусловно, увеличилось.
„Я не чувствую, что настроение людей стало более тревожным в связи с переходом, ведь я подбираю занятия, подходящие для конкретного ученика, его возраста и особенностей. Материалов и различных методик накопилось за 25 лет очень много, – говорит Регина Бауэр. – Моя дочка успешно учится в эстонской школе, где она – единственная русскоговорящая в классе“.
Как утверждает Регина Бауэр, большинство ее учеников сдают экзамен с первой попытки. Многие, сдав на A2 или B1, остаются с ней вплоть до получения категории С1. Самый юный ученик Бауэр ходит в третий класс, а самый возрастной – старше самого преподавателя, так что разброс в возрасте – огромный.
К Регине часто обращаются и родители девятиклассников, чтобы подтянуть ребенка перед экзаменом. Цена урока зависит от того, индивидуальное ли занятие или групповое, и она колеблется от 17 до 25 евро за 60 минут.
Репетитор советует: „Самый лучший способ перестать бояться провала на экзамене – это активно к нему готовиться и не откладывать изучение предмета на последний момент, неважно, эстонский это, математика или химия“.
Не бояться интеграции
Яника Кютт, педагог учреждения Meistritase, обучает эстонскому языку детей в возрасте от 4 до 10 лет. По ее словам, многие родители четырехлеток уже задумываются о том, как облегчить адаптацию ребенка в новой среде. Обучать таких малышей достаточно непросто, поэтому метод Яники основан на играх и веселых уроках без скучного монотонного заучивания.
„На данный момент, по моему мнению, это – один из самых эффективных способов изучения языка. Конечно, многое зависит и от поддержки родителей. Если они следуют моим рекомендациям и помогают ребенку дома, результаты впечатляют, – говорит Яника. – Мой совет родителям, опасающимся изменений в системе образования: не паниковать! Лучше всего начать подготовку к школе заранее и помочь ребенку привыкнуть к новому языку. Это можно делать не только путем занятий с репетитором, но и через просмотр мультфильмов и игр на эстонском языке“.
Она добавляет: „Существует множество интересных и образовательных игр, как настольных, так и цифровых. Например, мобильное приложение ALPA harivad mängud lastele. Кроме того, важно больше вовлекать детей в среду эстонского языка через тренировки, кружки, не бояться интеграции“.
Было бы лучше, если бы эстонскому языку обучали эстонцы
Ментор по эстонскому языку Мария Михайлова занимается репетиторством более 10 лет. Возраст учеников Марии начинается с 9–10 лет.
„У меня всегда была довольно большая нагрузка. В связи с переходом стало поступать намного больше заявок на изучение эстонского, но, к сожалению, нет возможности предложить время всем желающим. Если люди готовы ждать, то ставлю их в очередь. Изменения ощущаются и по количеству постов о поиске репетиторов в группах в Фейсбуке. Также заметно увеличился интерес к эстонскому среди русскоязычных педагогов, – рассказывает Мария. – В связи с увеличением спроса растут и цены. В среднем час урока эстонского языка у репетитора стоит 20–30 евро“.
Мария Михайлова считает, что полностью психологически к переходу на образование на эстонском языке нельзя подготовиться, и это нормально, так как любые изменения влекут за собой какой-то стресс.
„Нужно заранее настраивать себя на лучшее и помнить, что ваш ребёнок не один, и при необходимости в классах будут оказывать помощь специально назначенные помощники учителя (abiõpetajad). Я считаю, что это – не очень хорошо, что обучать детей будут русскоязычные учителя, которые сами, возможно, не очень хорошо владеют языком даже при наличии категории С1. Гораздо лучше было бы, если бы с детьми работали носители языка, которые, в том числе, будут прививать и правильное произношение“, – констатирует Мария.
Специалист добавляет: „Ко мне часто обращаются родители детей и перед
экзаменами, например, девятиклассников. Но мой совет таков: начинать готовиться к экзамену все же нужно не в 9-м, а как минимум в 7-м классе. Если к началу 9-го знания слабые, то здесь, возможно, и репетитор не поможет. Но даже в такой ситуации сдать экзамен реально, если заниматься языком каждый день самостоятельно – смотреть фильмы и передачи на эстонском, читать небольшие статьи, учить слова и т. д. Это очень помогает“.
Родители готовы вкладываться
Анастасия занимается преподаванием эстонского более 6 лет.
„Мир детей – совсем другой: очень теплый и интересный. Самое главное, что дети меня чувствуют. Несмотря на то, что основное – это донести информацию и знания до ребенка, между нами сохраняется дружба и „коннект“, – с теплотой говорит Анастасия. – В последнее время востребованность репетиторов увеличилась. Это стало особенно заметно после недавней забастовки учителей – родители готовы вкладывать свое время и средства в обучение детей. Именно родители понимают значимость этого“.
Она добавляет: „Что же касается школы, то я не вижу заинтересованности самих учителей в обучении детей эстонскому. Вижу на примере своих учеников. Ребенок приходит ко мне после школы. Я у него спрашиваю, был ли сегодня эстонский. Он отвечает, мол, учителя сегодня не было, нам поставили замену, и мы смотрели какой-то мультик. На следующий день та же ситуация. Эстонский вроде и был, но ребенок даже не помнит, что они на нем изучали. Ну как так? То у них проектная неделя, то они смотрят мультики, то еще что-то… А о конкретном изучении языка – ни слова. Это большая проблема. У детей отсутствует даже база, которая впоследствии и должна быть основой дальнейшего изучения языка“.
Цены на услуги репетитора очень разные. Уроки онлайн можно найти и за 5–10 евро в час, но за такую цену обычно подрабатывают ученики старших классов.
Когда-то и уроки Анастасии стоили 7 евро в час. Сейчас, конечно, дороже, но, как утверждает сам педагог, она работает на совесть: „Если я беру за 45 минут занятий 15 евро, но чувствую, что ребенок что-то не понял из урока, то есть я недодала ему знаний, то я его не отпущу. Я буду заниматься с ним дольше 45 минут, и за это занятие деньги я не возьму. Если я уж вышла на этот путь преподавания, то нужно этот путь проходить качественно. Методы обучения для каждого ребенка индивидуальны. Я сначала выясняю, где слабые, а где сильные стороны ученика. Если я вижу, что у ребенка уже есть начальная база, то очень хорошо помогают задания на слушание текста, если же ребенок приходит без какой-либо базы, то на помощь приходят карточки со словами для пополнения словарного запаса, а также различные игры. Самое главное – это сохранить интерес ребенка на протяжении всего занятия“.
Преподаватель делится своей интересной, а главное – эффективной методикой: „3–4 года назад я ввела велоуроки – мы с учениками вместе катались на велосипедах. Мы встречались во дворе и ехали либо в Пирита, либо в Маарду. Там где-нибудь на поляне мы расстилали взятые с собой пледы и устраивали пикник. С собой обязательно брали мяч. И уже на пикнике играли или в перекидывание слов, или в „горячую картошку“ – все на эстонском. Это и спорт, и непринужденное общение. Это совершенно другая обстановка: дети расслаблены, не стесняются, не боятся. Это – не то же самое, что отсиживать свой урок за партой перед учителем“.
Специалист добавляет: „Бывают дети, которые через полгода начинают говорить – и дело абсолютно не в том, что кому-то якобы язык дается проще, а кому-то – сложнее. Дело исключительно в мотивации. Поэтому мой совет всем родителям: мотивируйте своего ребенка. Мы живем в Эстонии, от перехода уже никуда не деться, язык будет нужен. Нам всем в любом случае придется приспосабливаться. Поэтому вы должны помочь своему ребенку учить эстонский: будь то репетиторство, спортивные тренировки в эстонских группах, языковые лагеря. У ребенка должна быть еще какая-то эстоно-язычная среда помимо школы“.
Семейное обучение
Изучение эстонского языка в семьях – хорошо зарекомендовавший себя метод приобщения проживающих в Эстонии детей и подростков 7–18 лет к эстонской культуре. Благодаря приобщению к обычной жизни в эстоноязычной семье дети становятся намного смелее и не боятся говорить на эстонском в повседневной жизни. Для детей и подростков составляют интересную программу, благодаря которой они не будут испытывать недостатка в темах для разговора. Так, организуют посещения местных достопримечательностей, походы, вечера у костра и пикники, уход за домашними животными, спортивные игры. При выборе деятельности, кроме погоды, учитывают также пожелания самих подопечных.
Программу семейного обучения и контакты организаторов публикуют каждой весной на странице Фонда интеграции: www.integratsioon.ee
Изучение эстонского языка для взрослых
Бесплатные курсы
Фонд интеграции предлагает курсы эстонского языка уровней A1, A2, B1 и B2 для взрослых в возрасте от 18 лет. На курсах развивают все навыки (письмо, чтение, слушание, речь). Обучение проходит на эстонском языке. Курсы развивают умение выражать себя как письменно, так и устно. Во время обучения участники языковых курсов изучают как общие темы (разговорный язык и темы, связанные с работой и профессией), так и словарный запас по специальности, необходимый в обычной жизни (например, знание профессионального языка или словарный запас, связанный с обслуживанием). В зависимости от уровня знания языка прошедший языковые курсы человек должен уметь общаться на эстонском языке на начальном, среднем или высшем уровне.
• Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровни A1, A2, B1 и B2 проходит два раза в год (в январе и августе) на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee
• При комплектации групп по изучению языка учебные места предлагают в перво-
• очередном порядке тем, кто продолжает обучение, а затем в порядке общей очереди – людям, прошедшим консультирование, и остальным желающим. Перед регистрацией на курсы предлагается предварительно пройти тест на уровень знания эстонского языка, который также можно найти на домашней страничке Фонда интеграции.
Клубы эстонского языка и культуры
Заинтересованные в изучении языка могут улучшить свои языковые знания в клубах эстонского языка и культуры по всей Эстонии. В клубах могут участвовать взрослые (начиная с 18 лет), сдавшие экзамен по эстонскому языку на средний или высший уровень или на категорию B2 или C1.
Расписание клубов эстонского языка на ближайшие месяцы можно найти на страничке https://www.integratsioon.ee/ru/kalender.
Языковые кафе
Это – возможность попрактиковаться в эстонском языке, а именно: пополнить свой словарный запас, поупражняться в самостоятельном изучении, также в свободной обстановке пообщаться с участниками кафе на будничные темы.
В языковых кафе обсуждают повседневные темы – например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, хобби, празднование знаменательных дней и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника. Важно помнить, что языковые кафе – это не языковые курсы. Языковые кафе предоставляют возможность освободиться от будничной рутины и поупражняться в эстонском языке в приятной атмосфере вне стен класса, благодаря чему улучшается практическое знание языка, а также возрастает вероятность найти новых и интересных знакомых.
Программа друзей
Участие в программе Keelesõber дает изучающим язык возможность практиковаться в эстонском языке, общаясь с наставником, для которого эстонский язык является родным или который владеет языком как своим родным.
Кому подходит такая программа:
• в изучении эстонского языка вы достигли уровня B1 или выше, то есть можете выражать свои мысли на важные для вас повседневные темы;
• вы готовы беседовать с наставником на эстонском языке на повседневные темы;
• вы договоритесь, как часто будут проходить беседы – раз в неделю или чаще;
• для общения можно использовать удобный для вас обоих канал связи – общаться можно по телефону, через Zoom, в Messenger и т. д.;
• вы достигли совершеннолетия и участвуете добровольно.
Набор как учащихся, так и менторов на следующий сезон программы Фонд интеграции анонсирует во второй половине мая. Регистрация будет открыта на сайте https://www.integratsioon.ee/keelesober. Там же можно найти и всю подробную информацию о программе.
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К сведению
Телефон для консультаций 6313731 – инфотелефон Института эстонского языка, куда можно звонить по языковым вопросам, звонки принимают по
будням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.
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Полезные ссылки для самостоятельного изучения языка
Начинающим
• www.keeleklikk.ee – онлайн-курсы, предназначенные для людей, начинающих учить эстонский. Учиться можно как на базе русского, так и на базе английского языка.
• speakly.me – программа для изучения эстонского языка.
• 50languages.com – приложение с обучающими играми и тестами.
• www.eki.ee/dict/psv/pildilehed.pdf – словарь с картинками для начинающих, в котором приведены слова с картинками на разные темы.
• mukimuri.net – игровые задания для начинающих.
Продолжающим
• keeletee.ee – электронные курсы эстонского языка для начинающих и продвинутых, интерактивные упражнения, анимация, видео, тесты.
• multikey.app – приложение для языковой практики, которое поможет найти собеседников и практиковать язык как онлайн, так и напрямую.
• walktalk.ee – приложение, которое поможет подобрать выражения под определенную ситуацию и составить собственный словарь.
• k44nuk.ee – дигитальная игра на знание грамматики и словарь для изучения языка на уровнях B1, B2 и выше.
Другие учебные материалы
• keeleressursid.ee/alias – игра для интерпретации слов Alias.
• cooljugator.com/ee – формы глаголов.
• http://web.meis.ee/vaegnagijad – учебный материал уровня A2 для людей с нарушениями зрения, имеющих знания эстонского языка на начальном уровне.
• web.meis.ee/vaegkuuljad – учебный материал уровня A2 для людей с нарушениями слуха, имеющих знания эстонского языка на начальном уровне.
• keeleabi.eki.ee – советы Института эстонского языка по языковым вопросам по электронной почте.
Словари
• keeleveeb.ee – собрание разных словарей.
• filosoft.ee – синтезатор эстонского языка, перенос слов, синонимы и антонимы, и т. д.
• glosbe.com – онлайн-словарь с возможностью выбора многих разных языков.
• tilde.ee – машинный перевод текстов, который осуществляется в рамках нескольких европейских языков, в 2022 году добавлен украинский.
Языковые тесты
• viktoriin.meis.ee/soeltest – тест на знание грамматики и словарного запаса, состоящий из 75 вопросов, время заполнения теста – 15 минут.
• keeleabi.eki.ee/?leht=11 – тесты разных языковых аспектов.
• web.meis.ee/testest – тесты на знание эстонского языка.
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Языковые кафе в Таллинне
Кесклинн
• Отдел литературы на эстонском языке в Центральной библиотеке (Estonia pst., 8) по четвергам в 18.00. Обязательна предварительная регистрация минимум за день до проведения языкового кафе по телефону 683 0920 или по электронной почте
• eo@tln.lib.ee.
• Центральная библиотека (Liivalaia, 40) – вторая и четвертая среда каждого месяца в 17.30. Обязательна предварительная регистрация минимум за день до проведения языкового кафе по телефону 683 0960 или по электронной почте vo@tln.lib.ee.
• Библиотека Тонди (Pärnu mnt, 125) – по четвергам в 17.00. Предварительная регистрация за день. Дополнительная информация: tondi@tln.lib.ee или 674 8647.
• Библиотека Торупилли (Gonsiori, 36) – второй и четвёртый четверг месяца с 17 до 18.00. Предварительная регистрация и дополнительная информация: torupilli@tln.lib.ee или 600 9113.
Хааберсти
• Библиотека Нурменуку (Ehitajate tee,109a/2). Приглашают людей, которые хотят практиковать эстонский язык в свободной и игровой форме. Ждем всех, чьи языковые навыки – хотя бы на уровне общения. Занятия проходят каждую первую и третью среду месяца в 17.30. Предварительная регистрация: 683 0980; nurmenuku@tln.lib.ee
Ласнамяэ
• Библиотека Паэпеалсе (P. Pinna, 8) – по субботам в 13.30. Предварительная регистрация и дополнительная информация: 632 7463 или paepealse@tln.lib.ee.
• Библиотека Лаагна (Võru, 11) – второй и четвертый вторник месяца в 16.45. Предварительная регистрация и дополнительная информация: 635 0020 или laagna@tln.lib.ee.
Мустамяэ
• Библиотека Мянни (Ehitajate tee, 48) – каждая первая суббота месяца в 15.00. Предварительная регистрация и дополнительная информация: manni@tln.lib.ee, телефон 653 2556.
• Библиотека Кяннукукк (E. Vilde tee, 72) – каждая вторая и последняя суббота месяца в 15.00. Предварительная регистрация и дополнительная информация: 683 0951 или kannukuke@tln.lib.ee.
• Библиотека Сяэзе (Sõpruse pst, 186b) – третья суббота месяца в 15.00. Предварительная регистрация и дополнительная информация: тел 683 0990 и saase@tln.lib.ee
Нымме
• Библиотека Mяннику (Pihlaka, 12) – первый и третий четверг каждoго месяца в 12.00. Предварительная регистрация и дополнительная информация: manniku@tln.lib.ee или 655 9718.
Пирита
• Библиотека Пирита (Metsavahi tee 19) – для владеющих средним уровнем языка – каждую субботу в 11.00. Предварительная регистрация и дополнительная информация: pirita@tln.lib.ee или 683 0955.
• Пыхья-Таллинн
• Библиотека Пельгуранна (Kangru, 13) – каждая вторая и четвертая суббота месяца в 15.00. Предварительная регистрация и дополнительная
информация: pelguranna@tln.lib.ee или 683 0931.
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