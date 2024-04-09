Как подготовиться к экзаменам и переходу на эстонский язык обучения?

К Регине часто обращаются и родители девятиклассников, чтобы подтянуть ребенка перед экзаменом. Цена урока зависит от того, индивидуальное ли занятие или групповое, и она колеблется от 17 до 25 евро за 60 минут.

Как утверждает Регина Бауэр, большинство ее учеников сдают экзамен с первой попытки. Многие, сдав на A2 или B1, остаются с ней вплоть до получения категории С1. Самый юный ученик Бауэр ходит в третий класс, а самый возрастной – старше самого преподавателя, так что разброс в возрасте – огромный.

„Я не чувствую, что настроение людей стало более тревожным в связи с переходом, ведь я подбираю занятия, подходящие для конкретного ученика, его возраста и особенностей. Материалов и различных методик накопилось за 25 лет очень много, – говорит Регина Бауэр. – Моя дочка успешно учится в эстонской школе, где она – единственная русскоговорящая в классе“.

Она отмечает: „Чем раньше человек начинает учить тот или иной язык, тем проще ему его выучить. И если подходить с чисто практической стороны, чем больше языков человек знает, тем он более востребован на рынке труда“.

Основатель языковой школы Lakka Koolitus и дипломированный преподаватель эстонского языка Регина Бауэр занимается преподаванием эстонского уже около 25 лет. Начала ещё студенткой Таллиннского университета, затем работала в школе, в частных вузах и на курсах. Открыла свою школу 5 лет назад после того, как поняла, что ей нужно отдельное помещение, где всё обустроено максимально комфортно.

Многие также волнуются, что с осени русские школы начнут постепенный переход на эстонский язык обучения . И в связи с этим у родителей много страхов.

Близятся экзамены в основной школе и гимназии, и многие родители в спешке ищут репетиторов, которые смогли бы их чадо к ним подготовить. Да и родители детей помладше также периодически ищут для них репетиторов по эстонскому – увы, не все могут осилить даже с родителями школьную программу. А если родитель еще и не владеет в достаточной мере эстонским – пиши пропало.

„У меня всегда была довольно большая нагрузка. В связи с переходом стало поступать намного больше заявок на изучение эстонского, но, к сожалению, нет возможности предложить время всем желающим. Если люди готовы ждать, то ставлю их в очередь. Изменения ощущаются и по количеству постов о поиске репетиторов в группах в Фейсбуке. Также заметно увеличился интерес к эстонскому среди русскоязычных педагогов, – рассказывает Мария. – В связи с увеличением спроса растут и цены. В среднем час урока эстонского языка у репетитора стоит 20–30 евро“.

Она добавляет: „Существует множество интересных и образовательных игр, как настольных, так и цифровых. Например, мобильное приложение ALPA harivad mängud lastele. Кроме того, важно больше вовлекать детей в среду эстонского языка через тренировки, кружки, не бояться интеграции“.

„На данный момент, по моему мнению, это – один из самых эффективных способов изучения языка. Конечно, многое зависит и от поддержки родителей. Если они следуют моим рекомендациям и помогают ребенку дома, результаты впечатляют, – говорит Яника. – Мой совет родителям, опасающимся изменений в системе образования: не паниковать! Лучше всего начать подготовку к школе заранее и помочь ребенку привыкнуть к новому языку. Это можно делать не только путем занятий с репетитором, но и через просмотр мультфильмов и игр на эстонском языке“.

Яника Кютт, педагог учреждения Meistritase, обучает эстонскому языку детей в возрасте от 4 до 10 лет. По ее словам, многие родители четырехлеток уже задумываются о том, как облегчить адаптацию ребенка в новой среде. Обучать таких малышей достаточно непросто, поэтому метод Яники основан на играх и веселых уроках без скучного монотонного заучивания.

Репетитор советует: „Самый лучший способ перестать бояться провала на экзамене – это активно к нему готовиться и не откладывать изучение предмета на последний момент, неважно, эстонский это, математика или химия“.

Мария Михайлова считает, что полностью психологически к переходу на образование на эстонском языке нельзя подготовиться, и это нормально, так как любые изменения влекут за собой какой-то стресс.

„Нужно заранее настраивать себя на лучшее и помнить, что ваш ребёнок не один, и при необходимости в классах будут оказывать помощь специально назначенные помощники учителя (abiõpetajad). Я считаю, что это – не очень хорошо, что обучать детей будут русскоязычные учителя, которые сами, возможно, не очень хорошо владеют языком даже при наличии категории С1. Гораздо лучше было бы, если бы с детьми работали носители языка, которые, в том числе, будут прививать и правильное произношение“, – констатирует Мария.

Специалист добавляет: „Ко мне часто обращаются родители детей и перед

экзаменами, например, девятиклассников. Но мой совет таков: начинать готовиться к экзамену все же нужно не в 9-м, а как минимум в 7-м классе. Если к началу 9-го знания слабые, то здесь, возможно, и репетитор не поможет. Но даже в такой ситуации сдать экзамен реально, если заниматься языком каждый день самостоятельно – смотреть фильмы и передачи на эстонском, читать небольшие статьи, учить слова и т. д. Это очень помогает“.

Родители готовы вкладываться

Анастасия занимается преподаванием эстонского более 6 лет.

„Мир детей – совсем другой: очень теплый и интересный. Самое главное, что дети меня чувствуют. Несмотря на то, что основное – это донести информацию и знания до ребенка, между нами сохраняется дружба и „коннект“, – с теплотой говорит Анастасия. – В последнее время востребованность репетиторов увеличилась. Это стало особенно заметно после недавней забастовки учителей – родители готовы вкладывать свое время и средства в обучение детей. Именно родители понимают значимость этого“.