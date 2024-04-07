Что думают политики разных партий Эстонии о том, как исправить ситуацию с финансами в государстве?

Сейчас – непростое время, когда от каждого из нас требуется больше терпения, усилий и, как ни странно, больше веры в нас самих, в нашу страну. Каждая семья понимает, как важно, чтобы семейный бюджет был в порядке – чтобы вы не тратили больше, чем зарабатываете, и не влезали в долги. Сейчас именно такая ситуация сложилась в государственном бюджете.

Жители Эстонии на протяжении определенного времени могли наслаждаться вкусом роста экономики, что, разумеется, отразилось на повышении качества их жизни – можно было путешествовать, посещать рестораны, покупать хорошие машины, технику, а также улучшать жилищные условия. Когда все шло хорошо, люди привычно поругивали правительство, но в целом были довольны.

Сейчас – иная ситуация: правительство принимает непопулярные решения в виде повышения налогов для того, чтобы сбалансировать бюджет и выбраться из кризиса. И, к сожалению, вместо того, чтобы призвать всех нас быть вместе в сложные времена и поддерживать друг друга, оппозиция не предлагает реальные решения, а лишь транслирует громкие популистские лозунги из серии „Правительство все делает не так!“

Но давайте все же посмотрим на ситуацию объективно. Все ли так плохо, как пытаются нам преподнести самые лютые критики правительства?

Уже с 2025 года наконец-то перестанет действовать прогрессивный подоходный налог, который несправедливо съедает доходы людей, и будет установлен единый не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 700 евро в месяц, или 8400 евро в год. То есть у всех не будут облагать налогом 700 евро в месяц – только то, что выше (по единой ставке в 22%).

Больше всего от этой системы выиграет средний класс, который серьезно пострадал от налоговой системы, действующей с 2018 года. Я уверена, что государство должно поощрять работающих на совесть людей, а не наказывать их высоким подоходным налогом.

Приведу несколько примеров того, насколько выигрышна налоговая система, которая начнёт действовать с 2025 года.