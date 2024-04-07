Что думают политики разных партий Эстонии о том, как исправить ситуацию с финансами в государстве?
Правящая коалиция не устает выдумывать новые налоги, однако скептики отмечают, что иногда нужно начинать с сокращения уже имеющихся расходов. В госбюджете не хватает 430 миллионов евро, которые планируется покрыть за счет налогов на автомобили, сахар, а также других налогов, которые то и дело предлагают ввести. А министр финансов Март Вырклаэв то говорит, что нам срочно нужно вводить автоналог для латания дыр в бюджете, то заявляет, что из-за упадка в экономике нам вообще нужно брать больше кредитов. Как же представители разных партий видят улучшение ситуации с дефицитом средств в госбюджете – выясняла „МК-Эстония“.
Сейчас – непростое время, когда от каждого из нас требуется больше терпения, усилий и, как ни странно, больше веры в нас самих, в нашу страну. Каждая семья понимает, как важно, чтобы семейный бюджет был в порядке – чтобы вы не тратили больше, чем зарабатываете, и не влезали в долги. Сейчас именно такая ситуация сложилась в государственном бюджете.
Жители Эстонии на протяжении определенного времени могли наслаждаться вкусом роста экономики, что, разумеется, отразилось на повышении качества их жизни – можно было путешествовать, посещать рестораны, покупать хорошие машины, технику, а также улучшать жилищные условия. Когда все шло хорошо, люди привычно поругивали правительство, но в целом были довольны.
Сейчас – иная ситуация: правительство принимает непопулярные решения в виде повышения налогов для того, чтобы сбалансировать бюджет и выбраться из кризиса. И, к сожалению, вместо того, чтобы призвать всех нас быть вместе в сложные времена и поддерживать друг друга, оппозиция не предлагает реальные решения, а лишь транслирует громкие популистские лозунги из серии „Правительство все делает не так!“
Но давайте все же посмотрим на ситуацию объективно. Все ли так плохо, как пытаются нам преподнести самые лютые критики правительства?
Уже с 2025 года наконец-то перестанет действовать прогрессивный подоходный налог, который несправедливо съедает доходы людей, и будет установлен единый не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 700 евро в месяц, или 8400 евро в год. То есть у всех не будут облагать налогом 700 евро в месяц – только то, что выше (по единой ставке в 22%).
Больше всего от этой системы выиграет средний класс, который серьезно пострадал от налоговой системы, действующей с 2018 года. Я уверена, что государство должно поощрять работающих на совесть людей, а не наказывать их высоким подоходным налогом.
Приведу несколько примеров того, насколько выигрышна налоговая система, которая начнёт действовать с 2025 года.
У спасателя, который зарабатывает 1620 евро в месяц, после устранения налогового горба будет оставаться 636 евро в год.
Полицейский с месячной зарплатой в 1849 евро будет выигрывать более 982 евро в год.
У учителя, который зарабатывает 1820 евро в месяц, будет оставаться в кармане каждый месяц на 78 евро больше. Если же педагог зарабатывает в среднем 2164 евро, то в его кармане ежемесячно будет оставаться дополнительно на 100 евро больше.
Кроме того, из-за индексации уже с 1 апреля этого года средняя пенсия вырастет до 774 евро. Кстати, именно 774 евро и станет той самой несгораемой суммой, с которой не придется платить подоходный налог. Облагать налогом будут то, что выше 774 евро.
Иными словами, наша экономическая действительность не так безнадежна, как пытаются это представить оппозиционные партии, пытающиеся нарастить свою популярность таким заурядным и далеко не новым способом, как критика правительства. А согласно прогнозам экономистов, роста экономики страны можно ожидать уже во второй половине этого года.
Светлана Скребнева, Eesti 200
Приведу пример про семью. Если много лет назад, при хорошо оплачиваемых работах, были взяты кредиты на большую квартиру, машины, мебель, люди ездили в поездки, покупали дорогую одежду, откладывали средства только на новые развлечения, и вдруг случилось нечто – например, серьезная болезнь одного из взрослых членов семьи, сокращение на работе, пожар, – то как будет дальше существовать эта семья?
Продолжать красивую жизнь, несмотря на серьезный рост вынужденных расходов и серьезное сокращение доходов? Продолжать раздавать плюшки детям и дарить дорогие подарки друзьям и знакомым? Покупать модную одежду и украшения, рискуя потом оказаться на улице с долгами всем и вся?
Или максимально сократить расходы, возможно – переехать в меньшее жилье, поменять машину на более скромную, повременить с новой одеждой, встать к плите, отдыхать и развлекаться с друзьями дома?
Мы понимаем, что именно от верных действий этой семьи зависит ее будущее.
Точно такая же ситуация сегодня в нашей стране. Мы долго жили очень хорошо, получали средства Евросоюза и инвестиции, у нас росла экономика, мы не много тратили на образование, интеграцию, медицину. И, как в примере, ситуация изменилась.
Теперь рядом с нами война и серьезные угрозы для нас, мировой экономический кризис, снижение экспорта и импорта, инфляция в Европе, рост Еврибора, инфляция, которая была подстегнута разрушением второй пенсионной системы, политическое разделение общества.
Если у руля семьи – неуправляемый подросток, выправить ситуацию вряд ли удастся, а негативные эмоции всех членов семьи могут привести ее к разрушению.
Мы как граждане и жители своей страны должны понимать, что экономическое и законодательное закручивание гаек необходимо для сохранения целостности и успешности Эстонии, чтобы она не попала в экономическую или политическую зависимость от манипуляторов.
И даже если какое-то действие правительства особенно влияет на нас лично, не нравится нам, мы не можем себе позволить поведение и действия травмированного подростка. Мы наконец должны стать взрослыми и достойно преодолеть сложный период в нашей стране.
Вадим Белобровцев, Центристская партия
Когда в апреле прошлого года после парламентских выборов была образована коалиция трех парий – реформистов, социал-демократов и Eesti200, они „неожиданно“ обнаружили в государственном бюджете дыру в миллиард евро. Почему слово „неожиданно“ в кавычках? Учитывая, что две партии из трех – реформисты и социал-демократы – были и в составе предыдущего правительства, которое пришло к власти в июне 2022 года, они просто не могли не знать о финансовых затруднениях государства. Но до выборов молчали о них как рыбы.
Зато сразу после выборов началось: рост ставки налога с оборота, рост акцизных ставок, рост ставки подоходного налога, уменьшение пособия многодетных семей, упразднение налоговых льгот на детей и возврата процента с жилищных кредитов, автоналог и налог на сахар, обложение налогом средней пенсии… Список можно продолжить.
Центристская партия уже несколько раз говорила, каким образом можно (и нужно) обойтись без этих мер, которые бьют, в первую очередь, по наименее защищенным группам населения. Уже не первый месяц мы говорим о трех основных конкретных шагах, которые помогли бы не просто закрыть бюджетные дыры, но еще и найти средства для инвестиций в экономику, которая падает уже третий год.
Во-первых, отказ от налоговой реформы, которая обходится стране почти в полмиллиарда евро: эта идея фикс реформистов перед выборами была названа журналистами самым дорогим предвыборным обещанием. Ее суть – отменить так называемый „налоговый горб“, то есть отказаться от разных ступеней подоходного налога и ввести одну для всех, как это всегда и проповедовала Партия реформ. Экономия от этого нашего шага – 400–500 млн евро.
Во-вторых, ввести налог на банковскую прибыль. В 2023 году иностранные банки заработали на наших жителях почти миллиард евро, и эти деньги покидают Эстонию. Временное введение такого налога (как это только что, к примеру, сделала Литва) принесло бы еще до 500 млн евро в год.
В-третьих, реформа (или оптимизация) государственного аппарата, сокращение числа чиновников, их премий и т. д. Эта мера способна принести в госбюджет 200–300 млн евро. То есть в сумме наши три шага дали бы государству возможность положить в казну от 1,1 до 1,3 млрд евро, при этом не залезая в карманы простых жителей Эстонии, как это происходит сейчас.
Времена нынче непростые, а правительство вопреки всякой логике лишь повышает налоги и придумывает новые. Так мы далеко не уедем.
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