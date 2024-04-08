Новые правила компостирования растительных и пищевых отходов, есть нюансы
Раздельный сбор биоотходов в Эстонии стал обязательным с 1 января 2024 года. Теперь остатки еды или увядший букет нельзя просто бросать в мусорное ведро – необходимо либо сдавать биоотходы в пункты переработки, либо соответствующим образом компостировать дома. Ввиду приближения cадово-огородного сезона дачникам следует учитывать новые требования к сортировке мусора. Разбирается „МК-Эстония“.
Как правило, в более-менее крупных населенных пунктах квартирное товарищество собирает биологические отходы в контейнер, содержимое которого специальный мусоровоз вывозит по графику.
В сельской местности, в частных домах или на дачах Министерство климата рекомендует компостировать биоотходы на заднем дворе.
Почему вообще надо сортировать биоотходы?
С тех пор, как в нашу жизнь ворвался раздельный сбор мусора, мы понемногу стали понимать, что правила по обращению с отходами придумывают не просто так, а ради соблюдения гигиены и борьбы с загрязнением окружающей среды. Вот дошла очередь и до биоотходов.
Отдельно собираемый биологический мусор можно переработать в компост, что позволяет веществам, взятым из природы, вернуться в почву, обогатить ее. Зачем добру зря пропадать? Так в городских мусорных домиках и появились специальные контейнеры, на кухнях – отдельные емкости для огрызков и очисток, а в общем-то для горожанина ничего особо не изменилось – вынес, выбросил, забыл.
Но вот у дачников и селян, которые до сих пор использовали компостные ямы и кучи для всего, что не горело, с приближением весны стали возникать вопросы. Ведь еще осенью самоуправления разослали им уведомления, что желающие компостировать биоотходы на своем участке должны завести у себя компостер или впредь оплачивать услугу вывоза биоотходов.
Дело тут в том, что пищевые отходы требуют закрытого компостера. В открытом виде они привлекают грызунов, птиц, диких животных, которые могут быть опасны как для людей, так и для домашних любимцев. Кроме того, поедание остатков человеческой еды не идет на пользу фауне. И если дачник не хочет платить за вывоз биоотходов, надо организовать на даче правильное компостирование.
Компостер компостеру рознь
По словам руководителя отдела по обращению с отходами AS Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару, получение высококачественного компоста – сложный процесс, требующий участия человека. Необходимо увлажнять смесь, перелопачивать ее или продувать с целью аэрации. Зимой, когда холодно, процесс компостирования останавливается, если не поставить компостер в теплое место.
„Сдавать биоотходы местному обслуживающему предприятию – более простое и удобное решение“, – считает Таммару.
Каждое местное самоуправление на конкурсной основе выбирает фирму, ответственную за вывоз отходов. За счет того, что одна фирма обслуживает целую волость, цена для каждого домохозяйства получается довольно низкой. Но если платить за эту услугу не хочется, придется приложить немного усилий, чтобы домашнее компостирование удовлетворило местные власти.
„Условия, установленные для компостеров, изложены местными самоуправлениями в правилах обращения с отходами, и в разных уголках Эстонии они могут немного различаться“, – отмечают в Министерстве климата.
Компост можно получать из листьев, скошенной травы и т.п., причем для этого вида отходов не требуется ничего покупать, их можно компостировать в саду.
Правильный же компостер для пищевых отходов закрыт со всех сторон и имеет крышку, не допускающую доступа к нему птиц и животных, при этом он достаточно вместителен для сбора образующихся отходов в течение года и не выпускает запахи.
Выбор моделей компостеров в магазинах и в интернете очень широк, от простых пластмассовых ящиков до замаскированных под каменные глыбы или оснащенных полезными техническими решениями – термометром, водостоком, водосбором, выхлопной трубой и т.д. Цены на них тоже разные – от полипропиленового контейнера KETER DECO емкостью 340 л за 65 евро до высокотехнологичного 500-литрового быстрого компостера BIOLAN за 1190 евро.
Большинство моделей – это закрытые контейнеры с крышками и отверстиями для вентиляции, поскольку компостер должен быть воздухопроницаемым. „Горловина“ садового компостера должна быть достаточно широкой, чтобы было удобно загружать в него растительный мусор, а готовое удобрение из нижней части компостера должно без труда извлекаться совковой лопатой.
Многие модели компостеров не предусматривают дно, в таких случаях нужно позаботиться о решетке, которая защитит от грызунов и кротов, но даст возможность уходить дождевой воде, а дождевым червям – проникать внутрь компостера и помогать в переработке органики.
На самом деле, вы и сами можете соорудить домашний компостер, если у вас есть соответствующий материал.
„Часто при строительстве остаются короткие куски досок, их можно использовать для изготовления компостера“, – подсказывают в Министерстве климата.
Ускорить процесс компостирования помогут препараты, содержащие полезные бактерии, биологически активные вещества и ферменты.
Совместный сбор
Хотя вывоз мусора – как компостируемого, так и смешанного бытового – стоит сравнительно недорого, в случае, если в полной мере воспользоваться услугой не представляется возможным, возникает неприятное чувство, что деньги берут ни за что.
Например, если имеющийся дачный участок представляет собой площадку газона, который стригут косилкой с функцией мульчирования, и на участке нет ни деревьев, ни грядок, а сами хозяева приезжают на выходные с набором еды, которую съедают подчистую, набить под крышку 80-литровый контейнер биоотходами за две недели, скорее всего, просто невозможно. Обидно же платить за то, чтобы мусоровоз забрал две куриные косточки! На помощь приходит совместное использование контейнера для сбора биоотходов.
„Если вы не хотите компостировать биоотходы на своем участке, а также убеждены, что контейнер для биоотходов не заполнится через две недели, мы хотели бы напомнить, что собирать смешанный бытовой мусор также можно вместе с соседями, то есть поделиться контейнером для биоотходов со своими соседями, – объясняют в управе волости Харку, где очень много дачных кооперативов и с этой проблемой знакомы не понаслышке. – Для этого у одного соседа должен быть заключен договор на вывоз биоотходов, после чего остальные могут подать заявку на совместное использование в управу волости по электронной или обычной почте. Те, у кого нет возможности пользоваться компьютером, могут подать заявку на совместное пользование на месте в управе“.
Такой возможностью пользуются садовые товарищества, жители тупиковых улиц в районах частной застройки и обычные соседи.
„К слову, выставить за ворота пустой контейнер и махнуть рукой на последствия тоже не получится, – предупреждает Мартин Миллер, специалист по окружающей среде волости Алатагузе. – Это считается холостым рейсом, и фирма, осуществляющая вывоз мусора, имеет право потребовать с собственника отходов плату, которая не должна быть выше платы за услугу за однократное опорожнение соответствующего контейнера для отходов, так же, как если бы доступ к контейнеру для отходов не был обеспечен или как если бы в контейнере находились непригодные отходы, и доказательства были бы предоставлены собственнику отходов“.
Однако плату за порожний рейс не взимают, если доступ к контейнеру для мусора затруднен из-за погодных условий.
Компостировать по-новому на даче
А что, если дача используется только в летний период, а то и вовсе нерегулярно даже летом? Бруно Таммару, руководитель отдела по обращению с отходами AS Keskkonnateenused дал ответы на волнующие дачников вопросы.
Как выбрасывать биоотходы в контейнер – с пакетом или без?
Биоотходы можно помещать в контейнер только с полностью биоразлагаемым и компостируемым мешком, бумажным пакетом или без упаковки. Биоотходы нельзя выбрасывать в контейнер в обычном полиэтиленовом пакете, перевозчик отходов может отказаться принять биомусор в таком виде.
Если пищевых отходов образуется совсем мало и нет смысла заводить под них отдельный контейнер, можно ли собирать их в пакет, чтобы мусоровоз забирал их вместе с пакетом?
Собирать биоотходы с помощью пакета – не лучшее решение, потому что птицы и животные порвут пакет, и вскоре мусор будет разбросан. Более предпочтительным решением является использование двух контейнеров в два раза меньшей вместимости, чем тот, который используется сегодня. Оба контейнера должны вмещать отдельно собранные отходы, поскольку раздельный сбор биомусора не приводит к образованию дополнительного объема отходов. Если самый маленький контейнер, 80-литровый, уже используется сегодня для сбора смешанных бытовых отходов, предпочтительнее, чтобы в будущем этот контейнер использовался для сбора биомусора, а смешанные бытовые отходы, которые больше не содержат биоразлагаемых отходов, можно сдавать перевозчику и в пакете.
Я хочу организовать компостирование на своем участке. Нужны ли мне лицензия или разрешение?
Да, вам обязательно нужно будет сообщить местным властям о своем желании компостировать и предоставить фотодоказательство наличия компостера и раздельного сбора биоотходов на участке.
Я редко бываю на даче даже летом, и иногда у меня просто нет пищевых отходов. Например, если за две недели у меня накопилось лишь два чайных пакетика, должен ли я все равно платить за вывоз биомусора?
В случаях, когда недвижимость используется только в летний период, владелец отходов может подать заявление в местную администрацию об освобождении от услуг по сбору отходов на зимний период. Собственникам, освобожденным от уплаты на зимний период, не нужно отдельно уведомлять оператора услуги или самоуправление о своем отказе от вывоза биоотходов.
Если отходов нет, потому что летом недвижимость используется нерегулярно, необходимо уведомить оператора услуги не позднее чем за три рабочих дня до дня вывоза, чтобы он мог изменить свой график и не ездил впустую туда, где нет отходов.
Осенью я сообщил в самоуправление, что не буду компостировать органические отходы на своем участке, и согласился платить за вывоз растительных отходов. Но теперь я передумал. Могу ли я отказаться от этой услуги?
Да, можете.
Что можно выбрасывать в контейнер для биоразлагаемых отходов?
Хлебобулочные изделия, кофейную и чайную гущу, мясные и рыбные отходы, овощи и фрукты (включая кожуру), полуфабрикаты, сыр, масло, маргарин и другие твердые пищевые отходы, бытовую бумагу и бумажные салфетки, которыми вытирали пищу или пищевые отходы, чайные пакетики, комнатные растения и срезанные цветы без земляного кома и горшка.
Что нельзя выбрасывать в контейнер для биоразлагаемых отходов?
Стандартные полиэтиленовые пакеты; пищевую, металлическую, деревянную или стеклянную упаковку; большое количество жидких отходов (которые могут вытечь во время транспортировки); крупные кости; текстиль и кожу; наполнитель для кошачьих туалетов; пепел и окурки; землю и камни; бумажные пакеты с пленочной поверхностью или с пленочным окошком; бумагу для выпечки; старые лекарства и другие опасные отходы; подгузники и гигиенические прокладки; вакуумные пакеты; искусственные цветы; свечи; цветочные и салатные горшки; отходы ландшафтного дизайна.
Источник: AS Eesti Keskkonnateenused
Можно ли класть кожуру цитрусовых в компост?
Среди дачников пользуется популярностью мнение, что в компостную кучу нельзя отправлять апельсиновые, мандариновые и лимонные корки.
Считается, что такие компоненты содержат вещества, „отпугивающие“ дождевых червей.
Кроме того, некоторые огородники уверены: кожура цитрусовых очень долго разлагается, а также делает органическое удобрение слишком „кислым“. Есть дачники, которым не нравится наличие „химии“ во фруктах. Все эти мнения прокомментировала эксперт сетевого издания „БелНовости“, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Специалист отмечает: корки апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов и других цитрусовых плодов можно отправлять в компостную яму.
Вопреки распространённому мнению, никакого отрицательного влияния на дождевых червей эти отходы не оказывают. Да, кожура цитрусовых довольно долго разлагается. Но проблема решается путём измельчения корок перед их добавлением в компост. Заявления о серьёзной „кислотности“ апельсиновых и мандариновых корок не соответствуют действительности. Для того чтобы проблема действительно дала о себе знать, нужно очень много таких отходов, буквально десятки килограммов. Вряд ли дачник будет использовать такое количество.
Беспокоиться не стоит и насчёт „химии“. Да, в ряде случаев химическая обработка фруктов перед их продажей действительно проводится. Но для очистки плода достаточно просто обдать его чистой водой.
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