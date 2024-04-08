Новые правила компостирования растительных и пищевых отходов, есть нюансы

По словам руководителя отдела по обращению с отходами AS Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару, получение высококачественного компоста – сложный процесс, требующий участия человека. Необходимо увлажнять смесь, перелопачивать ее или продувать с целью аэрации. Зимой, когда холодно, процесс компостирования останавливается, если не поставить компостер в теплое место.

Дело тут в том, что пищевые отходы требуют закрытого компостера. В открытом виде они привлекают грызунов, птиц, диких животных, которые могут быть опасны как для людей, так и для домашних любимцев. Кроме того, поедание остатков человеческой еды не идет на пользу фауне. И если дачник не хочет платить за вывоз биоотходов, надо организовать на даче правильное компостирование.

Но вот у дачников и селян, которые до сих пор использовали компостные ямы и кучи для всего, что не горело, с приближением весны стали возникать вопросы. Ведь еще осенью самоуправления разослали им уведомления, что желающие компостировать биоотходы на своем участке должны завести у себя компостер или впредь оплачивать услугу вывоза биоотходов.

Отдельно собираемый биологический мусор можно переработать в компост, что позволяет веществам, взятым из природы, вернуться в почву, обогатить ее. Зачем добру зря пропадать? Так в городских мусорных домиках и появились специальные контейнеры, на кухнях – отдельные емкости для огрызков и очисток, а в общем-то для горожанина ничего особо не изменилось – вынес, выбросил, забыл.

С тех пор, как в нашу жизнь ворвался раздельный сбор мусора, мы понемногу стали понимать, что правила по обращению с отходами придумывают не просто так, а ради соблюдения гигиены и борьбы с загрязнением окружающей среды. Вот дошла очередь и до биоотходов.

Многие модели компостеров не предусматривают дно, в таких случаях нужно позаботиться о решетке, которая защитит от грызунов и кротов, но даст возможность уходить дождевой воде, а дождевым червям – проникать внутрь компостера и помогать в переработке органики.

Большинство моделей – это закрытые контейнеры с крышками и отверстиями для вентиляции, поскольку компостер должен быть воздухопроницаемым. „Горловина“ садового компостера должна быть достаточно широкой, чтобы было удобно загружать в него растительный мусор, а готовое удобрение из нижней части компостера должно без труда извлекаться совковой лопатой.

Выбор моделей компостеров в магазинах и в интернете очень широк, от простых пластмассовых ящиков до замаскированных под каменные глыбы или оснащенных полезными техническими решениями – термометром, водостоком, водосбором, выхлопной трубой и т.д. Цены на них тоже разные – от полипропиленового контейнера KETER DECO емкостью 340 л за 65 евро до высокотехнологичного 500-литрового быстрого компостера BIOLAN за 1190 евро.

Правильный же компостер для пищевых отходов закрыт со всех сторон и имеет крышку, не допускающую доступа к нему птиц и животных, при этом он достаточно вместителен для сбора образующихся отходов в течение года и не выпускает запахи.

Компост можно получать из листьев, скошенной травы и т.п., причем для этого вида отходов не требуется ничего покупать, их можно компостировать в саду.

„Условия, установленные для компостеров, изложены местными самоуправлениями в правилах обращения с отходами, и в разных уголках Эстонии они могут немного различаться“, – отмечают в Министерстве климата.

Каждое местное самоуправление на конкурсной основе выбирает фирму, ответственную за вывоз отходов. За счет того, что одна фирма обслуживает целую волость, цена для каждого домохозяйства получается довольно низкой. Но если платить за эту услугу не хочется, придется приложить немного усилий, чтобы домашнее компостирование удовлетворило местные власти.

На самом деле, вы и сами можете соорудить домашний компостер, если у вас есть соответствующий материал.

„Часто при строительстве остаются короткие куски досок, их можно использовать для изготовления компостера“, – подсказывают в Министерстве климата.

Ускорить процесс компостирования помогут препараты, содержащие полезные бактерии, биологически активные вещества и ферменты.

Совместный сбор

Хотя вывоз мусора – как компостируемого, так и смешанного бытового – стоит сравнительно недорого, в случае, если в полной мере воспользоваться услугой не представляется возможным, возникает неприятное чувство, что деньги берут ни за что.

Например, если имеющийся дачный участок представляет собой площадку газона, который стригут косилкой с функцией мульчирования, и на участке нет ни деревьев, ни грядок, а сами хозяева приезжают на выходные с набором еды, которую съедают подчистую, набить под крышку 80-литровый контейнер биоотходами за две недели, скорее всего, просто невозможно. Обидно же платить за то, чтобы мусоровоз забрал две куриные косточки! На помощь приходит совместное использование контейнера для сбора биоотходов.

„Если вы не хотите компостировать биоотходы на своем участке, а также убеждены, что контейнер для биоотходов не заполнится через две недели, мы хотели бы напомнить, что собирать смешанный бытовой мусор также можно вместе с соседями, то есть поделиться контейнером для биоотходов со своими соседями, – объясняют в управе волости Харку, где очень много дачных кооперативов и с этой проблемой знакомы не понаслышке. – Для этого у одного соседа должен быть заключен договор на вывоз биоотходов, после чего остальные могут подать заявку на совместное использование в управу волости по электронной или обычной почте. Те, у кого нет возможности пользоваться компьютером, могут подать заявку на совместное пользование на месте в управе“.

Такой возможностью пользуются садовые товарищества, жители тупиковых улиц в районах частной застройки и обычные соседи.