ФОТО | Заказанный Elron новый электропоезд Škoda отправился в Ригу на сборку

„Перевозка первого поезда и его предстоящая сборка в Риге — очень важная веха для проекта“, — сказал Мартин Беднарц, директор завода Škoda Group в Остраве.

Все поезда собираются на заводе в чешской Остраве, затем частично разбираются, загружаются на грузовики и отправляются в Ригу для окончательной сборки. С первой отправкой в Ригу прибудут два из трех вагонов поезда.

„Перевозка первого поезда и его предстоящая сборка в Риге — очень важная веха для проекта“, — сказал Мартин Беднарц, директор завода Škoda Group в Остраве.

Все поезда собираются на заводе в Остраве, затем частично разбираются, загружаются в грузовики и отправляются в Ригу для окончательной сборки. С первой отправкой два из трех вагонов поезда доходят до Риги.

„На данный момент построено два поезда из шестнадцати, один из которых тестируется на заводе в городе Пльзень, а другой будет доставлен автомобильным транспортом на завод в Риге“, - сообщил член правления Elron Мярт Эхренпрейс.

Согласно планам, к началу лета оба поезда поступят для тестирования в Эстонию. По словам Эхренпрейса, летнее тестирование поездов должны подтвердить полную пригодность поездов для наших дорог.

Первые шесть поездов начнут курсировать по оживленной линии Таллинн — Тарту в 2025 году. В поезде будет 236 посадочных мест, из них 32 места первого класса. В 2025 году добавятся еще 5 поездов.

В 2026 году парк поездов Elron пополнится пятью региональными поездами, которые будут обслуживать восточное направление. В региональном поезде будет 263 места, первого класса в таких поездах не предусмотрено.

„Новые поезда постепенно решат проблему нехватки подвижного состава и позволят уплотнить расписание по мере их прибытия на линию“, — заявил член правления Elron Мярт Эхренпрейс.

На следующей неделе машинисты локомотивов Elron начнут учиться управлять новым поездом на заводе Škoda Group в городе Пльзень.