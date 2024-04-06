Касса по безработице: волна сокращений продолжается, но есть и позитивные новости

По словам советника по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Коол, в марте этого года рост числа зарегистрированных безработных остановился. „Март стал первым месяцем с августа прошлого года, когда в Кассе по безработице было зарегистрировано меньше людей, чем снято с учета“, - сказал Коол.

Однако он утверждает, что о существенном снижении безработицы речи пока точно не идет. „По сравнению с началом марта, в конце месяца на учете в Кассе по безработице было на несколько сотен людей меньше, а в начале апреля число зарегистрированных безработных составляло чуть менее 55 тысяч. Самое большое число людей, зарегистрировавших себя в марте в качестве безработных, - более 800 человек - до этого работали в строительной сфере“, - поясняет Коол.