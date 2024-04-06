ЕС согласовал план партнерства, в рамках которого Армения получит 270 млн евро

Перед трехсторонней встречей Армения-ЕС-США председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обещал стоять плечом к плечу с Арменией и сегодня выполняет данное обещание. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен-Боррель, пишет аrmradio.am.

„Мы предоставим €270 млн в следующие четыре года в форме грантов“, — отметила Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ЕС намерен сделать Армению более устойчивой. По ее словам, это по большей части поможет малому и среднему бизнесам.

Урсула фон дер Ляйен отмечает, что ЕС инвестирует средства особенно в инфраструктурные проекты, в частности в проект электрического кабеля в Черном море, а также в производство возобновляемой энергетики.

Урсула фон дер Ляйен также поприветствовала проект „Перекресток мира“, предлагаемый правительством Армении, отметив, что ЕС изучит также межграничный транспорт, когда условия позволят.

Председатель Европейской комиссии поприветствовала усилия Армении, направленные на демократические реформы, несмотря на вызовы, стоящие перед ней, и подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать осуществляемые реформы посредством консультаций, технической поддержки и финансирования.