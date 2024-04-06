Эстония вложила 12 миллионов евро в церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге, судьба которой теперь зависит от российских властей

Через несколько месяцев после начала войны в Украине, летом 2022 года, ситуация вокруг церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге накалилась. Первая возникшая проблема - решение работающих в Эстонии банков запретить банковские переводы в Россию. Однако в сотрудничестве с Министерством иностранных дел церкви удалось к августу оплатить счета за коммунальные услуги, а Эстонское культурное общество Санкт-Петербурга смогло продолжить проводить в помещениях церкви занятия по изучению эстонского языка и религиозные мероприятия.