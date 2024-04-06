Новости Эстонии
06.04.2024, 09:40

Эстония вложила 12 миллионов евро в церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге, судьба которой теперь зависит от российских властей

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Церковь Св. Иоанна сыграла важную роль в культурной истории Эстонии, а также в обретении государственности.
Церковь Св. Иоанна сыграла важную роль в культурной истории Эстонии, а также в обретении государственности.
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Неясно, сможет ли и когда эстонская община возобновить культурную и религиозную жизнь в лютеранской церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Через несколько месяцев после начала войны в Украине, летом 2022 года, ситуация вокруг церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге накалилась. Первая возникшая проблема - решение работающих в Эстонии банков запретить банковские переводы в Россию. Однако в сотрудничестве с Министерством иностранных дел церкви удалось к августу оплатить счета за коммунальные услуги, а Эстонское культурное общество Санкт-Петербурга смогло продолжить проводить в помещениях церкви занятия по изучению эстонского языка и религиозные мероприятия.

Тогда епископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Тийт Салумяэ надеялся, что „когда-нибудь эта безумная война закончится“, но чем дольше продолжалась российская агрессия в Украине, тем сложнее становилось положение церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что в 2014 году Eesti Kontsert подписала договор на использование церкви сроком на 49 лет, Россия сделала всё, чтобы воспрепятствовать поддержанию культурной жизни местных эстонцев.

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