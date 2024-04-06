Министерство финансов об автоналоге: мы с самого начала знали, что это не понравится Еврокомиссии

Европейская комиссия установила, что одна часть запланированного в Эстонии автомобильного налога - регистрационный сбор - дискриминирует владельцев автомобилей, купленных в других европейских странах, сообщило на этой неделе ERR.

По планам правительства, со следующего года должен быть введен автоналог, который будет состоять из двух частей. Первая часть - налог, который все владельцы транспортных средств должны будут платить ежегодно. Вторая часть - плата за регистрацию автомобилей, ввозимых в Эстонию из других стран.

Комиссия установила, что, поскольку новый налог необходимо платить только при первичной регистрации автомобиля в дорожно-транспортном регистре Эстонии и не нужно платить при продаже автомобиля в Эстонии, новый закон дискриминирует владельцев автомобилей, привезенных из других государств-членов ЕС.

Министерство анализирует дальнейшие шаги

Вице-канцлер по финансовой и налоговой политике Министерства финансов Эстонии Эвелин Лийвамяги сказала изданию Delfi Ärileht, что еще во время подготовки проекта министерству уже было известно, что действующее решение по регистрационному сбору, по-разному действующее в отношении уже находящихся в реестре автомобилей и еще незарегистрированных там машин, может не устроить Европейскую Комиссию.

„В проекте также рассматривался вариант введения единовременной платы за регистрацию всех транспортных средств. Однако, основываясь на полученных отзывах, мы изменили его, поскольку было указано, что налогообложение продажи подержанных автомобилей может помешать людям с более низкими доходами продать свой старый автомобиль и купить более новый и более экономичный. Еще одним проблемным аспектом может стать тот факт, что люди, конечно, будут продавать свою машину, но новый владелец не будет регистрировать ее на свое имя“, — пояснила Лийвамяги.

По ее словам, сейчас самое время решить, как оформить регистрационной сбор таким образом, чтобы Еврокомиссия не нашла противоречия. "Мы проанализируем возможные шаги по реализации этого законопроекта“, - добавила она.