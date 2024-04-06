Центристская партия выступает за проведение референдума по вопросу бесплатного общественного транспорта в Таллинне

Председатель Центристской партии, член городского собрания и бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что бесплатный общественный транспорт сыграл значительную роль в развитии городской среды. „Общественный транспорт помогает сократить автомобильную нагрузку на город, обеспечить более чистый воздух и безопасную, приятную городскую среду. К сожалению, представители Партии реформ, участвующие в коалиционных переговорах в Таллине, заявили о своем желании придя к власти отменить бесплатный общественный транспорт в столице“, – сказал Кылварт, добавив, что хоть создаваемая коалиция на данный момент заявила, что бесплатный общественный транспорт сохранится, к сожалению, на них нельзя полагаться и доверять. „Партии, входящие в правительство, потеряли доверие. Мы все помним, как обещали, что налоги не повысятся, но теперь постоянно вводятся новые налоги. Кроме того, публично заявлено, что перед выборами непопулярные решения не принимаются“.

Кроме того, Михаил Кылварт отметил, что социал-демократы, которые в словах выступали против отмены бесплатного общественного транспорта даже в правительстве, несмотря на это, по требованию Партии реформ должны были посредством своего министра отменить бесплатный общественный транспорт в уездах. „Партия реформ хочет совместно с социал-демократами, „Отечеством“ и Eesti 200 в Таллинне проводить такую же экономическую политику, как и в государстве, что означает, что кроме бесплатного общественного транспорта под угрозу попадут и доплаты к пенсии, бесплатные места в детском саду начиная со второго ребенка и запланированные инвестиции“, – сообщил Кылварт, добавив, что Центристская партия выступает за бесплатный общественный транспорт и хочет предоставить горожанам возможность высказать свое мнение по этому вопросу. „Лучший способ сделать это – организовать референдум среди горожан“.

Бесплатный общественный транспорт действует в Таллинне с 2013 года и, честно говоря, трудно представить, чтобы жители города начали платить за билет. Смелая инициатива Центристской партии привлекла широкое внимание и за пределами Эстонии – ее, в частности, хорошо оценил мэр Нью-Йорка, в конце прошлого года на бесплатный общественный транспорт перешел регион Монпелье во Франции, бесплатный проезд действует и в Люксембурге.