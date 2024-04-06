Андрей Титов: политика всегда использовала культуру в своих интересах

„«Русский» в названии синоним российского — игра слов и смыслов, хотя бы потому, что в эстонском языке этой разницы нет. Если мы говорим Vene teater, то по незнанию с одинаковой легкостью можно перевести и как «русский театр», и как «российский театр». Конечно, это не синонимичные понятия, и считать, что одно равно другому, — признак скудоумия. Но, к сожалению, такие вещи у нас действительно сегодня происходят“.