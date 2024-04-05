В Ида-Вирумаа в пожаре погибла женщина
В пятницу в 16:55 в центр тревоги поступило сообщение о запахе гари и о том, что в многоквартирном доме, расположенном на улице Пихлака в деревне Кийкла волости Алутагузе, сработали датчики дыма. Прибывшие спасатели зашли в горящую квартиру, откуда вынесли одного пострадавшего, а чуть позже обнаружили в комнате мертвую женщину.
Спасатели из Кохтла-Ярве, прибывшие на место происшествия в 17:12, приступили к работам по тушению. Пострадавшего вынесли из квартиры в 17:14, а в 17:15 там же нашли мертвую женщину.
Жителей соседних квартир эвакуировали. В 17:16 распространение огня удалось ограничить, к 17:34 пожар был ликвидирован.
Причиной пожара могло стать неосторожное курение, но более точные обстоятельства выяснятся в ходе дальнейшего разбирательства.
В работах по тушению участвовали спасательная команда Кохтла-Ярве и добровольные спасатели Мяэтагузе.
В этом году в результате пожаров в Эстонии погибли 23 человека.
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