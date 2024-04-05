В Ида-Вирумаа в пожаре погибла женщина

В пятницу в 16:55 в центр тревоги поступило сообщение о запахе гари и о том, что в многоквартирном доме, расположенном на улице Пихлака в деревне Кийкла волости Алутагузе, сработали датчики дыма. Прибывшие спасатели зашли в горящую квартиру, откуда вынесли одного пострадавшего, а чуть позже обнаружили в комнате мертвую женщину.