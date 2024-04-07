Мария Юферева-Скуратовски: сейчас любое решение новой коалиции в Таллинне будет восприниматься болезненно и эмоционально

Лично я большой трагедии, равно, как и необходимости в переименовании Центра русской культуры не вижу. Я помню, какие горячие споры были во время прошлого переименования. Он ведь раньше назывался Дом офицеров флота (ДОФ). Центр остается вместе с творческими студиями, выставками и фестивалями. Я думаю, что сейчас любое решение новой коалиции в Таллинне будет восприниматься болезненно и эмоционально. Но меня лично больше тревожит идея объединения всех больниц Таллинна. Как это отразится на доступности и качестве медицинских услуг. Хотелось бы увидеть подробный анализ этой инициативы.