05.04.2024, 18:47
Связанная с мужем Каи Каллас компания „Метапринт“ удвоила прибыль в России и заплатила миллионы рублей налогов(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Российская компания „Метапринт“, принадлежащая Мартти Лемендику, удвоила прибыль и нарастила выручку в 2023 году. В российский бюджет она заплатила сумму, равную 229 000 евро, пишет dv.ee.
ООО „Метапринт“ – та самая компания, ради которой Арво Халлик, муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, продолжал перевозки в Россию после начала полномасштабной войны. Компания Stark Logistics, в которой Халлик был миноритарием и финансовым директором, якобы помогала завершить бизнес и выполнить текущие заказы. ДВ писали ранее, что по внешним признакам „Метапринт“ продолжает работать. Его владелец Мартти Лемендик пояснял, что просто не знает, что будет дальше.