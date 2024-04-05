Связанная с мужем Каи Каллас компания „Метапринт“ удвоила прибыль в России и заплатила миллионы рублей налогов

ООО „Метапринт“ – та самая компания, ради которой Арво Халлик, муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, продолжал перевозки в Россию после начала полномасштабной войны. Компания Stark Logistics, в которой Халлик был миноритарием и финансовым директором, якобы помогала завершить бизнес и выполнить текущие заказы. ДВ писали ранее, что по внешним признакам „Метапринт“ продолжает работать. Его владелец Мартти Лемендик пояснял, что просто не знает, что будет дальше.