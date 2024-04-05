ЧП и криминал
05.04.2024, 17:46

Смерть заключенного Таллиннской тюрьмы наступила из-за передозировки наркотиков

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Одной из важнейших задач в повседневной работе тюрем является недопущение попадания в тюрьму запрещенных веществ
Одной из важнейших задач в повседневной работе тюрем является недопущение попадания в тюрьму запрещенных веществ
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Смерть, которая на первый взгляд была вызвана проблемой со здоровьем, после экспертизы оказалась кое-чем иным, сообщило Министерство юстиции. По мнению ведомства, контрабанде наркотиков в тюрьму способствует и судебная практика последнего времени.

„Мы имеем дело с отравлением в результате употребления так называемого коктейля наркотических веществ и лекарств. По этому делу ведется уголовное производство, более точные обстоятельства будут установлены в ходе разбирательства“, - пояснила пресс-секретарь службы управления тюрьмами Министерства юстиции Лийзи Лумисте.

По словам Лумисте, одной из самых важных задач в повседневной работе тюрем является не допускать попадания запрещенных веществ в тюрьму.

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