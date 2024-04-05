Смерть заключенного Таллиннской тюрьмы наступила из-за передозировки наркотиков

Смерть, которая на первый взгляд была вызвана проблемой со здоровьем, после экспертизы оказалась кое-чем иным, сообщило Министерство юстиции. По мнению ведомства, контрабанде наркотиков в тюрьму способствует и судебная практика последнего времени.