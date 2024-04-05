05.04.2024, 17:46
Смерть заключенного Таллиннской тюрьмы наступила из-за передозировки наркотиков(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
Смерть, которая на первый взгляд была вызвана проблемой со здоровьем, после экспертизы оказалась кое-чем иным, сообщило Министерство юстиции. По мнению ведомства, контрабанде наркотиков в тюрьму способствует и судебная практика последнего времени.
„Мы имеем дело с отравлением в результате употребления так называемого коктейля наркотических веществ и лекарств. По этому делу ведется уголовное производство, более точные обстоятельства будут установлены в ходе разбирательства“, - пояснила пресс-секретарь службы управления тюрьмами Министерства юстиции Лийзи Лумисте.