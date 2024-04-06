ИССЛЕДОВАНИЕ | Крупные организации смело нанимают сотрудников, небольшие проявляют осторожность
Международное исследование, отражающее планы найма в государственном и частном секторах, демонстрирует умеренное снижение найма и посылает неоднозначные сигналы. Более крупные организации (свыше 250 сотрудников) нанимают смело, в то время как небольшие (особенно те, где меньше 10 сотрудников) склонны выжидать. Разница в активности по найму персонала между крупными и малыми организациями многократна.
В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие более 40 385 работодателей в 42 странах мира – компания стремилась узнать их планы найма и ожидания в отношении рынка труда на второй квартал этого года. Активность набора персонала несколько снизилась как в квартальном, так и в годовом сравнении. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются эксперты в области информационных технологий и финансов, за ними следуют специалисты в сфере здравоохранения.
37% работодателей отмечают, что им удалось смягчить влияние дефицита рабочей силы за счет повышения гибкости работы, а для четверти работодателей полезным оказалось сотрудничество с университетами. Значительное влияние на сокращение дефицита рабочей силы ожидается в связи развитием технологий – это указывает на то, что в будущем труднее всего будет найти специалистов, которых невозможно заменить машинами.
„Автоматизация и цифровизация неизбежны, и в долгосрочной перспективе люди, которые адаптируются и стремятся учиться, безработными не останутся, поскольку в ходе этого процесса будет создано множество новых рабочих мест, – отметил глава Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Простые и рутинные задачи должны быть оставлены технике, тем более что сегодняшние молодые люди хотят выполнять осмысленную и гибкую работу – мало кто хотел бы быть маленькими винтиками в большой машине. Поскольку приближается время школьных выпускных, молодежи стоит задуматься о профессиях, дефицит которых прогнозируем – инженеры, информационные технологи, работники здравоохранения и специалисты в области образования, но, конечно, важны и квалифицированные работники с широким кругозором“.
Индия, США, Китай, Коста-Рика и Голландия в настоящее время находятся на вершине мирового рейтинга найма, а Румыния, Израиль, Аргентина, Чехия и Греция являются самыми скромными рекрутерами в мире. В годовом сравнении не вырисовывается региональных трендов: в каждом уголке мира можно обнаружить как рост, как и снижение. Среди ближайших соседей Эстонии в годовом сравнении оптимизм в отношении трудоустройства вырос в Швеции, а в Финляндии сократился, в то время как квартальное сравнение показывает обратное – несколько кварталов подряд с рынков труда поступают неоднозначные сигналы.
41% опрошенных работодателей заявили, что планируют нанимать больше людей, 37% сохранят нынешний уровень найма, 19% планируют сократить численность персонала и 3% на момент проведения опроса еще не определились.
ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 60 лет. ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 20 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.
Более подробно с исследованием можно ознакомиться ЗДЕСЬ.