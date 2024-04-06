ИССЛЕДОВАНИЕ | Крупные организации смело нанимают сотрудников, небольшие проявляют осторожность

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие более 40 385 работодателей в 42 странах мира – компания стремилась узнать их планы найма и ожидания в отношении рынка труда на второй квартал этого года. Активность набора персонала несколько снизилась как в квартальном, так и в годовом сравнении. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются эксперты в области информационных технологий и финансов, за ними следуют специалисты в сфере здравоохранения.

37% работодателей отмечают, что им удалось смягчить влияние дефицита рабочей силы за счет повышения гибкости работы, а для четверти работодателей полезным оказалось сотрудничество с университетами. Значительное влияние на сокращение дефицита рабочей силы ожидается в связи развитием технологий – это указывает на то, что в будущем труднее всего будет найти специалистов, которых невозможно заменить машинами.

„Автоматизация и цифровизация неизбежны, и в долгосрочной перспективе люди, которые адаптируются и стремятся учиться, безработными не останутся, поскольку в ходе этого процесса будет создано множество новых рабочих мест, – отметил глава Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Простые и рутинные задачи должны быть оставлены технике, тем более что сегодняшние молодые люди хотят выполнять осмысленную и гибкую работу – мало кто хотел бы быть маленькими винтиками в большой машине. Поскольку приближается время школьных выпускных, молодежи стоит задуматься о профессиях, дефицит которых прогнозируем – инженеры, информационные технологи, работники здравоохранения и специалисты в области образования, но, конечно, важны и квалифицированные работники с широким кругозором“.