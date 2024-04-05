Премьер-министр Кая Каллас удостоилась в США премии, присуждаемой защитникам демократии

В своей речи по случаю присуждения награды премьер-министр подчеркнула, что истинная ценность свободы зачастую осознается только тогда, когда есть риск ее потерять. „Мы живем в исторический момент, когда люди в свободном мире все больше понимают, что свобода и демократия – не данность“, – сказала Каллас. „Свобода никогда не достается бесплатно, за нее нужно бороться. Храбрые украинцы учат нас этому каждый день“, – добавила она.

На церемонии награждения, которая состоялась в Нью-Йорке 4 апреля вечером по местному времени, награду от имени премьер-министра принял постоянный представитель Эстонии при ООН Рейн Таммсаар. Каллас выступила с благодарственной речью посредством видео.

Инициатива Renew Democracy Initiative (RDI) была основана в 2017 году одним из самых известных российских оппозиционеров Гарри Каспаровым для борьбы с автократическими режимами по всему миру. Штаб-квартира инициативы находится в Соединенных Штатах Америки.

Премия вручается с 2023 года, ранее ее лауреатом стал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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