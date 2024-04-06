06.04.2024, 18:15
В контексте масштабной утечки данных: жители Эстонии не могут проверить историю использования своих ID-карт(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кошельки эстоноземельцев забиты смарт-картами — Partnerkaart, Rimi, Depo, Coop, Ühiskaart, Swedbank, LHV, ID-карта — но последняя карта — единственная, которая не предлагает пользователям никакого обзора истории использования, пишет Forte.
Таким образом, мы можем полагаться только на собственную память, чтобы определить, в каких магазинах мы стали постоянными клиентами с помощью удостоверения личности. В то время как со всеми другими картами лояльности мы получаем очень точный обзор каждой транзакции и входа в сервисы, ID-карта лояльности не предлагает нам ничего подобного.