ФОТО | В квартире в Кохтла-Ярве обрушился потолок, людей эвакуировали

Спасатели на месте установили, что подвесной потолок в доме на улице Койдула действительно обрушился, несущая его часть осталась целой.

Из верхних квартир людей пришлось эвакуировать, спасатели проверили остальные квартиры, но опасности для жителей обнаружено не было. Вызванные на место специалисты городской управы не разрешили людям из квартир выше остаться дома, жителю нижней квартиры подыскали жилье для временного пребывания. Инцидентом продолжили заниматься специалисты городской управы и председатель квартирного товарищества.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.