Продуктовый банк приглашает на акцию по сбору продуктов(4)
Эстонский Продуктовый банк проведет 12 и 13 апреля акцию по сбору продуктов в 81 магазине сетей розничной торговли по всей Эстонии. Акция по сбору продуктов проводится с целью помощи малоимущим. К участию приглашаются как волонтеры, так и жертвователи продуктов.
По словам исполнительного директора Продуктового банка Пита Борефийна, помочь нуждающимся людям в своем регионе в ходе акции по сбору продуктов питания можно двумя способами: или стать волонтером, или сделать пожертвование в виде продуктов. «Работа добровольцев в этой акции на самом деле очень важна, и мы благодарим всех, кто находит время участвовать в наших регулярных акциях по сбору продуктов. Приходите сами, приглашайте друзей или соберите свой коллектив и сделайте вместе доброе дело с целью благотворительности!», - приглашает Пит Борефийн.
В задачи помогающих в проведении акции волонтеров будет входить раздача листовок с информацией о сути мероприятия у входа в магазин, а также помощь в принятии продуктовых пожертвований и их сортировка по ящикам для дальнейшей транспортировки на склад. Ожидается, что в течение двух дней в акции примут участие около 1200 добровольцев.
Дополнительную информацию об акции Продуктового банка и ссылку на регистрацию волонтером можно получить ЗДЕСЬ.
К акции присоединился 81 магазин по всей Эстонии сетей Coop, Maxima, Prisma, Rimi и Selver.