Комиссия по делам Европейского союза: необходимо пресечь незаконный ввоз мигрантов в ЕС

По словам председателя комиссии по делам Европейского союза Лийзы Пакоста, контрабандный провоз людей превратился в оружие, которым в числе прочих пользуется и Россия. «На незаконный провоз мигрантов в Европу необходимо отреагировать. Также требуется модернизировать связанные с этим минимальные пенитенциарные требования, – сказала председатель. – Число незаконных пересечений мигрантами границы быстро выросло на 1/5. Преступный доход с этой деятельности в Европе исчисляется шестью миллиардами евро в год. Теперь в трудной ситуации оказались не только государства Средиземного моря, но и наш регион, граничащий с Россией и Беларусью, откуда также идут мигранты».

Пакоста подчеркнула, что укрепление Европола важно и для того, чтобы бороться с нарушением установленных в отношении России санкций. «Мы единогласно дали разрешение Европолу заниматься и этой новой темой. Но у государств-членов должно сохраняться право самостоятельно вести пенитенциарную политику», – отметила председатель. Пакоста отметила, что предложенные в директиве сроки давности не соответствуют нашему Пенитенциарному кодексу. Также мы выступаем за бо́льшую свободу слова в части принуждения к незаконному пересечению границы. «Согласно действующей формулировке, получается, что наказание могут понести и люди, которые из гуманитарных соображений просят принять беженцев в другом государстве. Таким образом, мы имеем конфликт со свободой слова. Директиву необходимо дополнительно доработать».

Заместитель председателя комиссии Энн Ээсмаа также отметил, что необходимо четко разделять, принуждает ли третье государство мигрантов пересечь границу в другое государство, чтобы устроить там беспорядки, или же речь действительно идет о принятии нуждающихся в помощи. «Важно четко разграничить преступление и свободу слова и обеспечить, чтобы лица, пытающиеся оказать гуманитарную помощь, не понесли наказание», – сказал Ээсмаа.