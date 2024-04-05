ПРОГНОЗ | Пуховики и зонты пока не убираем? Стоит ли ждать передышки от плохой погоды в выходные?

Суббота, 06.04:

Ночью: Погода облачная с редкими прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, после полуночи дождь утихнет, но утром с юго-запада прибудет новая область осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер преимущественно южный 3-9, в начале ночи на побережье возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Погода пасмурная, с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, к вечеру осадки прекратятся. Направление ветра сменится на северное 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Воскресенье, 07.04:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Слабый ветер переменных направлений, к утру сменится на южный 2-8, на островах с порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывы до 14, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 9..15, на побережье местами 6°C.

Понедельник, 08.04:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный 5-10, перед полуночью на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4..7, на юго-западе Эстонии до 10°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..15, на побережье местами 5°C.

Вторник, 09.04:

Ночью: Небольшая облачность, которая к утру усилится. В отдельных местах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, к утру направление постепенно изменится на юго-восточное 2-8 м/м. Температура воздуха 2..7°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер юго-восточный и восточный 3-8, вечером на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 10..15, на юге Эстонии до 19, местами на побережье 7°C.

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