Eesti 200, вероятно, получит пост вице-мэра по вопросам образования(3)
Член переговорного процесса по формированию новой коалиции в Таллинне Алексей Яшин (Eesti 200) рассказал в подкасте RusDelfi, что отстаивала каждая партия во время обсуждений.
У новой коалиции в Таллинне был амбициозный план составить коалиционное соглашение за пять дней. Однако Isamaa, cоцдемы, Eesti 200 и реформисты не успели и перенесли голосование по утверждению новой власти на потом. Крайний срок - 18 апреля, когда будет заседание горсобрания. Однако есть шанс, что политики созовут внеочередное заседание уже на следующей неделе.
Сейчас договор готов на 90%. Хоть в коалиции будут партии с разными взглядами на экономику и городской образ жизни, переговоры шли гладко - все не хотят возвращения к власти центристов. Поэтому многие шли на уступки. К тому же до следующих выборов осталось полтора года - для наполеоновских планов нет времени, бюджет на 2024 год уже утвержден.
Вопрос о местах, которые долгие годы занимали представители Центристской партии, до сих пор открыт, говорит член правления Eesti 200 Алексей Яшин. „Мы еще не обсуждали, кто будет мэром, вице-мэром и старейшиной“, - сказал он в подкасте RusDelfi.
В СМИ называют лидера соцдемов в Таллинне Евгения Осиновского будущим градоначальником столицы. Однако ему для этого придется покинуть пост председателя фракции в парламенте. Учитывая, что срок маленький - максимум полтора года, это большой риск остаться без политической должности до 2027 года. Ведь крайне маловероятно, что соцдемы займут первое место на выборах в Таллинна осенью 2025 года. К тому же за эти полтора года центристы могут вернуться к власти.
„Лично мне кажется, что Евгений будет адекватным мэром, он хороший кандидат на эту должность“, - уточнил Яшин.
Всеобщей реорганизации управ и департаментов ждать не стоит. Социал-демократ Раймонд Кальюлайд предлагает объединить управы по принципу округов на выборах в парламент. Например, Пирита, Ласнамяэ и Кесклинн. „Объединения управ сейчас точно не будет. Возможно, траты действительно бы сократились. Но с другой стороны, чиновники отдаляться от жителей района. Крупных изменений мы сейчас делать не будем. Предложим это перед выборами в 2025 году, пусть избиратели голосуют“, - считает представитель Eesti 200.
Cкорее всего пост вице-мэра по образованию достанется Eesti 200. „Не секрет, что наша партия стоит за образование на государственном уровне. Кристина Каллас министр образования и науки. Это будет честно, что если что-то пойдет не так, то будет отвечать одна партия. А проблемы с переходом на эстонский язык в таллиннских школах определенно будут. Но если мы не получим это место, мы не расстроимся“.
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