Eesti 200, вероятно, получит пост вице-мэра по вопросам образования

У новой коалиции в Таллинне был амбициозный план составить коалиционное соглашение за пять дней. Однако Isamaa, cоцдемы, Eesti 200 и реформисты не успели и перенесли голосование по утверждению новой власти на потом. Крайний срок - 18 апреля, когда будет заседание горсобрания. Однако есть шанс, что политики созовут внеочередное заседание уже на следующей неделе.

Сейчас договор готов на 90%. Хоть в коалиции будут партии с разными взглядами на экономику и городской образ жизни, переговоры шли гладко - все не хотят возвращения к власти центристов. Поэтому многие шли на уступки. К тому же до следующих выборов осталось полтора года - для наполеоновских планов нет времени, бюджет на 2024 год уже утвержден.

Вопрос о местах, которые долгие годы занимали представители Центристской партии, до сих пор открыт, говорит член правления Eesti 200 Алексей Яшин. „Мы еще не обсуждали, кто будет мэром, вице-мэром и старейшиной“, - сказал он в подкасте RusDelfi.

В СМИ называют лидера соцдемов в Таллинне Евгения Осиновского будущим градоначальником столицы. Однако ему для этого придется покинуть пост председателя фракции в парламенте. Учитывая, что срок маленький - максимум полтора года, это большой риск остаться без политической должности до 2027 года. Ведь крайне маловероятно, что соцдемы займут первое место на выборах в Таллинна осенью 2025 года. К тому же за эти полтора года центристы могут вернуться к власти.

„Лично мне кажется, что Евгений будет адекватным мэром, он хороший кандидат на эту должность“, - уточнил Яшин.