Еще одну эстонскую криптовалютную фирму обвиняют в нарушениях за границей: пострадали более тысячи инвесторов

Coinfield презентует себя, как централизованная криптовалютная биржа, базирующаяся в Европе. Одним из ее юридических лиц является эстонская фирма Manticore Labs OÜ. До октября прошлого года фирма имела лицензию Бюро данных п отмыванию денег, от которой Manticore Labs отказалась сама.

В тот же день, когда истек срок действия лицензии Coinfield в Эстонии, канадские власти предъявили обвинение, согласно которому Coinfield действует с 2018 года как незарегистрированная платформа по торговле и обмену одной цифровой валюты на другую. При этом криптовалютная биржа никогда не располагала достаточным количеством активов и не выплатила деньги клиентам.

С октября 2023 года в Канаде прошло несколько заседаний "Трибунала рынков капитала". Решается вопрос о том, чтобы Coinfield заплатила штраф в размере до миллиона евро за каждое нарушение постановления о ценных бумагах, действующего в провинции Онтарио.

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