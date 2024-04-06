ОПРОС | Молодежь в Эстонии все активнее задумывается, как накопить на пенсию

Опрос почти 7000 молодых клиентов Swedbank показал, что 56% респондентов хотели бы получить больше информации об инвестировании, а 46% интересуются тем, что нужно знать о покупке своего первого жилья. „Эти темы (инвестирование и покупка жилья) уже несколько лет находятся в центре интересов молодых людей, – говорит руководитель молодёжного сегмента Swedbank Трийн Ялакас.

При этом интерес молодых людей к пенсиям и долгосрочным инвестициям вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. „Очень приятно видеть, что интерес молодых людей к долгосрочным сбережениям значительно вырос. Если в прошлом году 37% респондентов задумывались о своей будущей пенсии, то в этом году этот показатель вырос до 42%“, – сказала Ялакас.

Кроме того, 35% молодых людей хотели бы знать, что нужно учитывать при получении кредита, а 34% – как рационально тратить деньги. Среди комментариев молодые люди, принявшие участие в опросе, отметили, что хотели бы знать, как откладывать деньги на будущее, какая система сбережений подходит им больше всего и как принимать правильные финансовые решения.

Почти половина респондентов хотят получать информацию через мобильный банк, 48% – в виде коротких видеороликов, 36% – из социальных сетей или онлайн-банкинга, 35% – из подкастов и 33% – по электронной почте.

Треть молодых людей также хотят узнать больше о предпринимательстве. В свою очередь, 74% интересуются вариантами и стратегиями финансирования. 72% хотели бы получить более общие рекомендации по предпринимательству, например, как вести бизнес и как разрабатывать маркетинговые стратегии. Также 49% молодых людей хотели бы знать, как найти и проверить хорошие бизнес-идеи, а 45% – как наладить контакты и найти наставников.