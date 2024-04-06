Эксперт: цена на золото установила исторический рекорд, люди приносят из дома украшения на продажу

„В Эстонии цены приёма ювелирного золота выросли вместе с ценами на мировом рынке. Например, закупочная цена золота 585 пробы в магазине выросла на 32% за год и на 13% за последний месяц, достигнув 35 евро за грамм. Никогда ещё на мировом рынке не было такой высокой закупочной цены на золото относительно низкой пробы, то есть, ювелирное золото“, – сказал Эммар.

„Ювелирное золото — это обычно то золото, которое люди имеют дома, оно имеет ценность, и на самом деле так же ликвидно, как чистое инвестиционное золото 999 пробы. Люди сейчас следят за рыночными ценами – обычно через 20 представительств Luutar проходит в среднем пять килограммов золота в месяц, но за последний месяц люди продали своего золота на 26% больше“, – добавил Эммар.

По мнению Рауно Эммара, причина высокой цены на золото – общая неопределённость. „Инфляция и нестабильность в экономике и геополитике заставляют людей больше инвестировать в более безопасные активы. К примеру, сразу после начала войны на Украине в Эстонии наблюдался очевидный рост спроса на золото. Кроме того, цена золота на мировом рынке по-своему коррелирует с процентными ставками центрального банка США – когда они падают, обычно ожидается, что цена золота вырастет. Именно поэтому аналитики ожидают продолжения роста стоимости золота в этом году“, — пояснил Эммар.

„Жители Эстонии покупают ювелирное золото, ориентируясь на пробу. Большим спросом пользуются изделия и украшения 583 пробы советских и царских времён. Большинство предметов фактически используются вторично, то есть, перепродаются. Часы и украшения проходят через руки ювелира, их реставрируют, чистят, полируют и при необходимости удаляют гравировку. Оставшийся золотой лом идёт на переплавку или превращается в гранулы“, – сказал Эммар.

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