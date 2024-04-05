ВИДЕООПРОС | Переименование Центра русской культуры: „больше разъединяют, чем сближают“ VS „понимаю, с чем связано, и поддерживаю“

Участвующий в опросе мужчина рассказывает, что к переименованию Центра относится нейтрально. „Особо не возражаю, но название, которое предложили, мне не очень нравится. Понимаю, с чем связано, и, честно говоря, поддерживаю“. Высказался мужчина и по поводу внешнего вида здания. „Звезды мне не нравятся“.

„На суть это не влияет. Какая разница, как он называется. Главное, чтобы там было весело“, - делится своим мнением пара.

Пожилая женщина отметила, что такие перемены ведут только к худшему. „Больше разъединяют людей, чем их сближают. Это будет еще больше разрухи“.

Еще один опрошенный мужчина отметил: „Пришла такая власть в городе, которая будет разрушать все, созданное центристами. Думаю, ничего хорошего здесь не произойдет. Меня беспокоит то, что новая коалиция много чего наворотит, кроме переименования“.

Участвующий в опросе мужчина сказал: „Раз переименовывают, значит нужно. Убирать символику с фасада здания — это глупость. Потому что война рано или поздно закончится, а дальше нам с этим жить придется“.

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