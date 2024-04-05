ЦеКриПо задержала подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу

В качестве подозреваемых в совершении преступления задержаны подозреваемый в руководстве преступным сообществом и двое мужчин, которые, согласно подозрению, имели значимую роль в деятельности сообщества. По ходатайству Государственной прокуратуры и с разрешения Харьюского уездного суда двое подозреваемых были взяты под стражу. Некоторые из подозреваемых отбывают тюремные сроки за преступления, совершенные в прошлом. Помимо создания преступного сообщества, руководства им и принадлежности к нему, его члены также подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, вымогательствами, и также в совершении преступлений против собственности и против личности.

По словам государственного прокурора Райго Ааса, 55-летний мужчина в 2017 году создал преступное сообщество, целью которого было получение криминальных доходов путем совершения преступлений. „Согласно подозрению, руководитель преступного сообщества объединил вокруг себя лояльных к нему людей, которые, действуя в качестве членов преступного сообщества, совершали преступления, доходы от которых делили с преступным сообществом. Подозрение было предъявлено как по преступлениям, связанным с наркотиками, так и по преступлениям против собственности, а также по тяжким преступлениям против личности, таким как угрозы убийством, вымогательство и физическое насилие“, - сказал Аас.