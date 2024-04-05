Индекс потребительских цен повысился за год почти на 4%

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 3,9% в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте на индекс потребительских цен по сравнению с мартом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, здравоохранением и услугами связи, которые в целом составили от общего повышения более 40%. «Изменения цен, связанные с продуктами питания и неалкогольными напитками, не вошли в эту тройку прежде всего ввиду снижения цен на свежие овощи (-25,9%)», — добавила Виктория Трасанов. Из продуктов питания по сравнению с мартом прошлого года более всего подешевели также сахар (-15,1%), другие мучные смеси (-13,0%) и свежая рыба (-12,2%). При этом оливковое масло подорожало на 29,1%, соки и сиропы — на 24% и консервированное молоко — на 23,4%.