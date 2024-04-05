Заказываемые через приложения такси становятся виновниками каждого четвертого ДТП

По словам председателя правления LKF Марта Йессе, заказываемые через приложения такси на дорогах опаснее обычных такси с плафоном. „В прошлом году по вине обычных такси произошло в три раза больше являющихся страховыми случаями аварий, чем по вине обычных легковых автомобилей, а по вине заказываемых через приложения такси – почти в семь раз больше, чем по вине обычных машин. Наша статистика свидетельствует, что уровень риска для обычных такси снижается с каждым годом, но, к сожалению, этого нельзя сказать о заказываемых через приложения такси“, сказал Йессе.

По данным Регистра экономической деятельности, в прошлом году было зарегистрировано около 7000 такси, из них 5440 заказывались через приложения.

По словам Йессе, ситуация в сегменте заказываемых через приложения такси вызывает беспокойство. „Частота случаев ущерба для обычных такси снижается, но не для заказываемых через приложения такси. Организаторам услуг таксоизвоза через приложения следует уделять больше внимания поведению своих водителей на дорогах. Вероятно, пришло время государственным учреждениям проанализировать текущие правила работы такси, чтобы убедиться, что они соответствуют ожиданиям общества в отношении безопасности дорожного движения“, сказал Йессе, пояснив, что, говоря простым языком, частота случаев ущерба – это процент транспортных средств, которые вызывают аварию в течение одного года.

В 2023 году такси вызвали 1030 являющихся страховыми случаями аварий с суммарным ущербом в 2,2 миллиона евро и средним ущербом в 2180 евро.

По словам Евгения Максина, руководителя отдела рассмотрения ущерба в BTA, через несколько лет отличить обычное такси от заказываемого через приложение будет уже невозможно. „Эпоха, когда таксисты знали названия всех улиц наизусть, подходит к концу. Опытные таксисты тоже пользуются картой в приложении, но следование ей может привести к отвлечению внимания и аварии“, сказал Максин.