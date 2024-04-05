ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осторожно! Дождь, снег и слякоть сделают условия на дорогах крайне сложными

В ночь на пятницу (5.04) зона низкого давления достигла территории Скандинавии, а ее центр переместился на Эстонию. На островах пройдут снег и мокрый снег, а к утру осадки достигнут материка. Усилится восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха -1...-6°C, в районе Рижского залива выше 0°C.

Днем пройдут снег и мокрый снег, на островах мокрый снег и дождь, днем осадки на западной и южной частях материка перейдут в дождь. Ветер будет сильным с юго-востока, а во второй половине дня начиная с островов с юга и юго-запада, ослабевая к вечеру. В течение двух-трех часов дорожные условия станут плохими, с ограниченной видимостью при сильном дожде и кратковременными порывами метели, в первой половине дня на дорогах может быть скользко. К полудню температура воздуха поднимется до +1...+6 °C, на поверхности дорог также будет выше нуля, а выпавший мокрый снег начнет таять.