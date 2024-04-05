Жителей Таллинна избавят от обязанности убирать снег с городских тротуаров

„Мы со своей стороны сделали предложение начать переговоры с государством о создании единой таллиннской больницы вместе с государством“, – сказал глава фракции СДП Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский.

„Обсуждался, например, вопрос лучшего планирования реконструкции дорог и улиц для того, чтобы был более долгосрочный план, чтобы все районы, местные жители, а также владельцы сетей, будь то трубы или кабели, знали, когда будет реконструироваться та или иная улица“, – сказал Осиновский.

Зато решено, что таллиннцам больше не придется убирать зимой снег с тротуаров. Новые столичные власти решили изменить систему и взять эту обязанность на себя. Теперь они должны будут гарантировать пешеходам возможность безопасного передвижения по улицам.

„Город будет убирать снег с тротуаров. С велосипедных дорожек тоже, с проезжих частей мы уже его убираем. Мы долго обсуждали, как это хорошо организовать, но, очевидно, что желание есть. Как только мы достигнем договоренностей, несмотря на то, что сейчас апрель, уже пора будет начать заниматься уборкой снега, чтобы мы могли к этому подготовиться“, – сказал глава фракции Партии реформ Таллиннского горсобрания Пяртель-Пеэтер Пере.

Правда, по словам Осиновского, быстро выстроить новую систему не удастся, к тому же городу потребуются дополнительные средства. Кроме того, в четверг партнеры по коалиции обсуждали судьбу советских символов, еще оставшихся на фасадах таллиннских зданий. На вопросы, сколько еще времени им потребуется на переговоры и когда мы узнаем имена новых мэра и вице-мэров, никто пока ответа не дает.