ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (771-Й день) | НАТО объявило о создании невоенной миссии в Украине

В шести областях Украины ввели веерные отключения электричества. В пресс-службе энергетической компания „Укрэнерго“ это решение объяснили последствиями российских обстрелов.

Всего, по данным властей, в Харькове погибли четыре человека: трое спасателей и мирная жительница. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

Как заявил глава Харькова Игорь Терехов, «Шахеды» поразили не менее трех жилых домов. Один беспилотник попал в 14-этажный дом, из-за чего, по словам Терехова, разрушены квартиры на нескольких этажах, повреждена внешняя стена. В другом месте, как рассказал мэр, при повторном ударе беспилотников по жилому кварталу погибли трое спасателей ГСЧС, пострадали спасатель и медсестра скорой помощи.

15 беспилотников атаковали Харьков, рассказал глава Харьковской области Олег Синегубов. Дроны атаковали город несколькими волнами, под удар попали жилые дома, там возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Российские войска атаковали Украину в ночь на 4 апреля, применив 20 ударных дронов «Шахед», сообщили в Генштабе ВСУ. Всего, по данным украинских военных, силы ПВО сбили 11 беспилотников.

Другие представители стран НАТО это заявление пока не комментировали.

„Это не означает, что мы собираемся воевать. Но теперь мы сможем более слаженно использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию поддержки Украины“, — заявил министр по итогам саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран НАТО договорились создать миссию альянса в Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

„Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания.“, — заявили в компании.

Согласно публикации, электричество будут выключать каждый день с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме этого, без электричества — полностью или частично — остаются многие жители Харьковской области и предприятия Кривого Рога, добавили в пресс-службе.

Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией.

Пограничные пункты пропуска будут закрыты с 15 апреля до того, пока не будет принято другое решение. Предыдущее решение действует до середины апреля.

Также контрольно-пропускные пункты береговой охраны Хаапасаари, Сантио и порт Нуйямаа будут закрыты для прогулочных судов с середины апреля.

– Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась, – заявила глава МВД Мари Рантанен (ИФ).

В МВД напомнили, что направляемая миграция является одним из способов давления России на безопасность и социальную стабильность Финляндии и ЕС.

Впервые границу закрыли в ноябре 2023 года из-за направляемой миграции со стороны РФ. Власти решили 14 декабря открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу.

ФСБ отчиталась о задержании в Краснодарском крае гражданина Израиля, которого заподозрили в «намерении вступить в ВСУ». Его выдворили из России.

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который намеревался вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает „РИА Новости“ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.