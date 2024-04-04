ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (771-Й день) | НАТО объявило о создании невоенной миссии в Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Министры иностранных дел стран НАТО договорились создать миссию альянса в Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
„Это не означает, что мы собираемся воевать. Но теперь мы сможем более слаженно использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию поддержки Украины“, — заявил министр по итогам саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
Другие представители стран НАТО это заявление пока не комментировали.
Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе. Четыре человека погибли, 12 ранены.
Российские войска атаковали Украину в ночь на 4 апреля, применив 20 ударных дронов «Шахед», сообщили в Генштабе ВСУ. Всего, по данным украинских военных, силы ПВО сбили 11 беспилотников.
15 беспилотников атаковали Харьков, рассказал глава Харьковской области Олег Синегубов. Дроны атаковали город несколькими волнами, под удар попали жилые дома, там возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Как заявил глава Харькова Игорь Терехов, «Шахеды» поразили не менее трех жилых домов. Один беспилотник попал в 14-этажный дом, из-за чего, по словам Терехова, разрушены квартиры на нескольких этажах, повреждена внешняя стена. В другом месте, как рассказал мэр, при повторном ударе беспилотников по жилому кварталу погибли трое спасателей ГСЧС, пострадали спасатель и медсестра скорой помощи.
Всего, по данным властей, в Харькове погибли четыре человека: трое спасателей и мирная жительница. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек.
Из-за атаки дронов в некоторых районах Харькова возникли перебои с электричеством.
«Укрэнерго» ввело веерные отключения электричества в шести областях Украины из-за российских обстрелов.
В шести областях Украины ввели веерные отключения электричества. В пресс-службе энергетической компания „Укрэнерго“ это решение объяснили последствиями российских обстрелов.
„Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания.“, — заявили в компании.
Согласно публикации, электричество будут выключать каждый день с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Кроме этого, без электричества — полностью или частично — остаются многие жители Харьковской области и предприятия Кривого Рога, добавили в пресс-службе.
Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией.
Пограничные пункты пропуска будут закрыты с 15 апреля до того, пока не будет принято другое решение. Предыдущее решение действует до середины апреля.
Также контрольно-пропускные пункты береговой охраны Хаапасаари, Сантио и порт Нуйямаа будут закрыты для прогулочных судов с середины апреля.
– Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась, – заявила глава МВД Мари Рантанен (ИФ).
В МВД напомнили, что направляемая миграция является одним из способов давления России на безопасность и социальную стабильность Финляндии и ЕС.
Впервые границу закрыли в ноябре 2023 года из-за направляемой миграции со стороны РФ. Власти решили 14 декабря открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу.
ФСБ отчиталась о задержании в Краснодарском крае гражданина Израиля, которого заподозрили в «намерении вступить в ВСУ». Его выдворили из России.
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который намеревался вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает „РИА Новости“ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
Задержанный 1960 г. р. является гражданином Израиля, его зовут Юваль Ланзман. По информации ФСБ, экс-военный ЦАХАЛ негативно относился к спецоперации на Украине и политике российского руководства. Он хотел участвовать в боевых действиях против РФ на стороне Украины, отправляя свои данные запрещенным террористическим группировкам. Реализовать свои планы гражданин Израиля не успел
«Украинская правда» изучила декларации 2200 чиновников. С начала войны их доходы выросли на четверть.
„Экономическая правда“, проект издания „Украинская правда“, выпустила исследование, посвященное декларациям украинских чиновников в период полномасштабной войны. В своей работе журналисты исследовали данные о доходах и имуществе 2200 высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров, выбранных случайным образом.
Суд арестовал советского диссидента Александра Скобова, которого обвиняют в оправдании терроризма. На заседании он выкрикнул: «Слава Украине, смерть убийце Путину».
Арестован советский диссидент Александр Скобов, задержанный по делу об оправдании терроризма. В суде он выкрикнул: „Слава Украине, смерть убийце Путину“
Калининский районный суд Петербурга арестовал советского диссидента Александра Скобова до 1 июня по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК), передает „Медиазона“.
Как пишет „Медиазона“, оказавшись в „аквариуме“, Скобов сказал: „Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, и единственная причина участия в этом суде — плюнуть в лицо суду“. Прессу на заседание не пустили — следствие попросило провести его в закрытом режиме. Однако на оглашение решения журналистов все же пустили.
Защитница Скобова Вероника Карагодина просила избрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Она также ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу медицинские документы, подтверждающие, что у Скобова диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома.
Украинские дроны вывели из строя 10% нефтеперерабатывающей инфраструктуры России
Такую оценку озвучил в беседе с журналистами на условиях анонимности высокопоставленный чиновник НАТО.
Источник выразил уверенность, что в дальнейшем все меньше российских объектов будут защищены от ударов, а на российскую экономику в нефтеперерабатывающей сфере „будет оказываться все большее и большее влияние“.
Рейтинг поддержки Зеленского за последние полгода упал до 22%
В феврале 2024 года доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, достигла 22%, пишет «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Еще 41% респондентов ответили, что «скорее одобряют» деятельность президента, а 18% — «скорее не одобряют». 4% опрошенных отметили, что им сложно ответить.15% украинцев совсем не недовольны действиями Зеленского.
Издание отмечает, что в сентябре 2023 года полностью поддерживали президента 42% украинцев.
При этом большинство (67%) респондентов, следует из результатов опроса, не поддерживают идею проведения во время войны выборов как президентских, так и парламентских или местных.
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