Граница Финляндии с Россией останется закрытой

Пограничные пункты пропуска будут закрыты с 15 апреля до того, пока не будет принято другое решение. Предыдущее решение действует до середины апреля.

Также контрольно-пропускные пункты береговой охраны Хаапасаари, Сантио и порт Нуйямаа будут закрыты для прогулочных судов с середины апреля.

– Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась, – заявила глава МВД Мари Рантанен (ИФ).

В МВД напомнили, что направляемая миграция является одним из способов давления России на безопасность и социальную стабильность Финляндии и ЕС.

Впервые границу закрыли в ноябре 2023 года из-за направляемой миграции со стороны РФ. Власти решили 14 декабря открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу.

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