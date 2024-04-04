Первым номером Партии реформ на евровыборах стал Паэт, в список попала Юферева-Скуратовски(6)
Правление Партии реформ направило на утверждение съезду список кандидатов на выборах в Европарламент, первым номером стал действующий евродепутат Урмас Паэт, передает ERR. На четвертом месте в списке перешедшая в прошлом году от центристов в реформисты депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.
В первую тройку, помимо Паэта, вошли депутат Рийгикогу Йоко Алендер и недавно перешедший из Eesti 200 в Партию реформ Луукас Кристьян Ильвес.
Четвертый номер у депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски. Она с 2013 по 2023 год состояла в Центристской партии, но ни разу ранее не баллотировалась в Европарламент.
Пятым стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, шестой - 24-летняя депутат Рийгикогу Хана Лахе, седьмой - Кармен Йоллер, которая тоже работает в парламенте.
Партия реформ утвердит избирательный список на съезде в воскресенье, 7 апреля. Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня.
Список Партии реформ
Урмас Паэт
Йоко Алендер
Луукас Кристьян Ильвес
Мария Юферева-Скуратовски
Марко Михкельсон
Хана Лахе
Кармен Йоллер
Маарья Метстак
Ханно Певкур
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