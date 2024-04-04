Новости Эстонии
04.04.2024, 20:51

Первым номером Партии реформ на евровыборах стал Паэт, в список попала Юферева-Скуратовски

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Мария Юферева-Скуратовски
Мария Юферева-Скуратовски
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Правление Партии реформ направило на утверждение съезду список кандидатов на выборах в Европарламент, первым номером стал действующий евродепутат Урмас Паэт, передает ERR. На четвертом месте в списке перешедшая в прошлом году от центристов в реформисты депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.

В первую тройку, помимо Паэта, вошли депутат Рийгикогу Йоко Алендер и недавно перешедший из Eesti 200 в Партию реформ Луукас Кристьян Ильвес.

Четвертый номер у депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски. Она с 2013 по 2023 год состояла в Центристской партии, но ни разу ранее не баллотировалась в Европарламент.

Пятым стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, шестой - 24-летняя депутат Рийгикогу Хана Лахе, седьмой - Кармен Йоллер, которая тоже работает в парламенте.

Партия реформ утвердит избирательный список на съезде в воскресенье, 7 апреля. Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня.

Список Партии реформ

  1. Урмас Паэт

  2. Йоко Алендер

  3. Луукас Кристьян Ильвес

  4. Мария Юферева-Скуратовски

  5. Марко Михкельсон

  6. Хана Лахе

  7. Кармен Йоллер

  8. Маарья Метстак

  9. Ханно Певкур

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