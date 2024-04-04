Первым номером Партии реформ на евровыборах стал Паэт, в список попала Юферева-Скуратовски

В первую тройку, помимо Паэта, вошли депутат Рийгикогу Йоко Алендер и недавно перешедший из Eesti 200 в Партию реформ Луукас Кристьян Ильвес.

Четвертый номер у депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски. Она с 2013 по 2023 год состояла в Центристской партии, но ни разу ранее не баллотировалась в Европарламент.

Пятым стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, шестой - 24-летняя депутат Рийгикогу Хана Лахе, седьмой - Кармен Йоллер, которая тоже работает в парламенте.

Партия реформ утвердит избирательный список на съезде в воскресенье, 7 апреля. Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня.

Список Партии реформ

Урмас Паэт Йоко Алендер Луукас Кристьян Ильвес Мария Юферева-Скуратовски Марко Михкельсон Хана Лахе Кармен Йоллер Маарья Метстак Ханно Певкур

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