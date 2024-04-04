04.04.2024, 19:44
ГАЛЕРЕЯ | На пляже Штромка отметили 75-летие НАТО(7)
На празднике все желающие могли посмотреть военную технику Сил обороны и союзных войск.
75-летие подписания основополагающего документа Североатлантического союза - Североатлантического договора. С 1949 года Североатлантический союз обеспечивает мир, демократию и процветание для своих теперь уже 32 членов с населением один миллиард человек, по обе стороны Атлантики. В этом году День НАТО отмечается всего через несколько недель после того, как Швеция стала тридцать вторым членом союза.
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