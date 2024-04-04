ГАЛЕРЕЯ | На пляже Штромка отметили 75-летие НАТО

75-летие подписания основополагающего документа Североатлантического союза - Североатлантического договора. С 1949 года Североатлантический союз обеспечивает мир, демократию и процветание для своих теперь уже 32 членов с населением один миллиард человек, по обе стороны Атлантики. В этом году День НАТО отмечается всего через несколько недель после того, как Швеция стала тридцать вторым членом союза.