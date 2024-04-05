Новости Эстонии
05.04.2024, 08:52

„Всем надоел гундеж Рейнсалу“. Isamaa хочет лишить граждан РФ права голоса, а их шантажируют коалицией Кылварта с EKRE в Таллинне

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Isamaa требует включить в коалиционный договор вопрос о лишении граждан России избирательных прав.
Isamaa требует включить в коалиционный договор вопрос о лишении граждан России избирательных прав.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Коалиционные переговоры в Таллинне завершатся не раньше вторника. Isamaa отвергает обвинения в том, что они будто бы затягивают переговоры.

Таллиннские коалиционные переговоры будто бы близки к завершению, но это не так. Несколько человек в партийном триумвирате считают, что Isamaa неоправданно затягивает решение вопроса, который не входит в компетенцию городской власти. Была надежда, что избрание Юри Ратаса (Isamaa) вторым спикером Рийгикогу заставит лед тронуться, но этого не произошло.

Уже ни для кого не новость, что Isamaa во время коалиционных переговоров в Таллинне также хочет заняться темой лишения права голоса российских граждан. Однако интересно, как этот вопрос будет решен. Этот момент также ознаменует финальный аккорд переговоров четырех сторон, потому что больше ничего важного по существу обсуждать им не осталось.

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