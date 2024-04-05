05.04.2024, 08:52
„Всем надоел гундеж Рейнсалу“. Isamaa хочет лишить граждан РФ права голоса, а их шантажируют коалицией Кылварта с EKRE в Таллинне(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Коалиционные переговоры в Таллинне завершатся не раньше вторника. Isamaa отвергает обвинения в том, что они будто бы затягивают переговоры.
Таллиннские коалиционные переговоры будто бы близки к завершению, но это не так. Несколько человек в партийном триумвирате считают, что Isamaa неоправданно затягивает решение вопроса, который не входит в компетенцию городской власти. Была надежда, что избрание Юри Ратаса (Isamaa) вторым спикером Рийгикогу заставит лед тронуться, но этого не произошло.