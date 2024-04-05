„Всем надоел гундеж Рейнсалу“. Isamaa хочет лишить граждан РФ права голоса, а их шантажируют коалицией Кылварта с EKRE в Таллинне

Таллиннские коалиционные переговоры будто бы близки к завершению, но это не так. Несколько человек в партийном триумвирате считают, что Isamaa неоправданно затягивает решение вопроса, который не входит в компетенцию городской власти. Была надежда, что избрание Юри Ратас а (Isamaa) вторым спикером Рийгикогу заставит лед тронуться, но этого не произошло.

Уже ни для кого не новость, что Isamaa во время коалиционных переговоров в Таллинне также хочет заняться темой лишения права голоса российских граждан. Однако интересно, как этот вопрос будет решен. Этот момент также ознаменует финальный аккорд переговоров четырех сторон, потому что больше ничего важного по существу обсуждать им не осталось.