ВИДЕО | Вырклаев о сокращении расходов: зарплаты чиновников урезать не планируют

Согласно весеннему экономическому прогнозу Министерства финансов, экономический рост Эстонии в этом году составит ноль процентов, а в следующем году ожидается рост экономики на 3,3 процента.

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, рост цен в феврале вызвал тревогу. „Тем не менее, по состоянию на март мы видим, что инфляция снижается, и уже приняты меры по борьбе с ней. В частности, повышение процентной ставки“, - сказал Вырклаэв в интервью Delfi.

Какое сокращение расходов на оплату труда в государственном секторе можно произвести, если вообще возможно, чтобы улучшить финансовое состояние государства?

По словам министра, нынешнее правительство уже провело значительные сокращения в государственном секторе. „Не секрет, что общая стоимость государственного аппарата, или министерств, в национальном бюджете составляет около 130 миллионов евро. К сожалению, у нас нет простых решений, что мол сократим зарплаты госслужащих и найдем сотни миллионов“, - сказал министр. Вырклаэв добавил, что на этот год фонд заработной платы государственных служащих заморожен.

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