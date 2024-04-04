Таллинн готовится к строительству нового здания Хийуской школы

Построенное в 1927 году историческое здание по адресу Раудтеэ, 55, а также пристройка 1965 года уже амортизированы. В прошлом году был проведен ценностно-ориентированный конкурс госпоставки на проектирование полной реконструкции Хийуской школы, чтобы историческое здание стало современным, а на месте амортизированной построить новую и просторную пристройку. Лучшим проектом была признана работа „Два дома“ („Kaks maja“) фирмы Innopolis Insenerid OÜ.

По словам вице-мэра Тийта Терика, реконструкция старого здания и строительство новой и модной пристройки – правильное решение. „Историческая часть старого здания будет реновирована, и вместе с новой пристройкой они составят гармоничный дуэт, который хорошо впишется в окружающее пространство. Самое главное – школьники и учителя смогут работать в благоприятной учебной среде в современной обстановке, чего не позволяло старое здание, – сказал Терик. – Теперь мы готовы приступить к первым работам – объявлен тендер на работы по сносу старой амортизированной части здания и хозяйственной пристройки. Надеемся, что снос начнется уже в мае и займет не больше двух месяцев“.

По проекту „Два дома“ два здания объединят невысокая галерея и пространство, где появятся общая зона, библиотека и спортзал. В историческом здании запланированы административные помещения, предметные и классы по интересам, столовая и библиотека. В галерее между старым и новым зданиями будут расположены главный вход, атриум, многофункциональная лестница, гардероб и вход в зону спортзалов. В пристройке будут расположены домашние и HEV-классы, некоторые предметные и классы по интересам, а также музыкальный зал и спортзал.